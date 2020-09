Wéér testen drie PSG-spelers positief na hun terugkeer van vakantie in Ibiza ABD

03 september 2020

22u55

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Ligue 1 Het houdt niet op bij Paris Saint-Germain. Nu zijn er wéér drie nieuwe coronagevallen, dat heeft de club aangekondigd. Volgens L’Équipe gaat het deze keer om Marquinhos, Navas en Icardi. Dat brengt het totaal op zes spelers die positief getest hebben bij de Franse kampioen. Onder meer Het houdt niet op bij Paris Saint-Germain. Nu zijn er wéér drie nieuwe coronagevallen, dat heeft de club aangekondigd. Volgens L’Équipe gaat het deze keer om Marquinhos, Navas en Icardi. Dat brengt het totaal op zes spelers die positief getest hebben bij de Franse kampioen. Onder meer Neymar testte gisteren al positief.

"De bewuste spelers ondergaan het gezondheidsprotocol", zo meldt PSG. Volgens L'Equipe zijn aanvoerder Marquinhos, doelman Keylor Navas en spits Mauro Icardi de drie nieuwe gevallen. Gisteren meldde de Franse krant al dat Neymar, Angel Di Maria en Leandro Paredes positief hebben getest op het coronavirus. Alle vernoemde spelers zijn op vakantie gegaan naar Ibiza na de verloren Champions League-finale tegen Bayern München.

De spelers in kwestie zouden de eerste match van PSG in het nieuwe Ligue 1-seizoen, op donderdag 10 september in Lens, aan zich voorbij moeten laten gaan. Het is trouwens nog maar de vraag of die wedstrijd zal kunnen doorgaan, want bij meer dan vier positieve gevallen zou een competitiematch verplaatst kunnen worden naar een latere datum, zo voorschrijft de Ligue 1. Op dit moment is er volgens L’Équipe echter nog geen sprake van uitstel.

