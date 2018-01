Wat een doelpunt! PSG steekt FIFA 18 naar de kroon met PlayStation-goal Neymar in Rennes Hans Op de Beeck

12u34 7 rv Le 4e sous un autre angle ... Quel but bordel pic.twitter.com/lKjJUWou3m Anthony Woodman(@ Anton75_) link

In de derde ronde van de Franse Beker won Paris Saint-Germain gisteren met verpletterende 1-6 cijfers op het veld van Rennes. Thomas Meunier keek toe vanop de bank en zag dat het goed was. Meer dan goed, afgaande op de tweede goal die Neymar maakte vlak voor de pauze, de 0-4. Een aanval die start vanuit het eigen penaltygebied en waarbij het lijkt dat je naar een FIFA-game op de Playstation kijkt in plaats van een echte voetbalwedstrijd.

De Parijse goudhaantjes hadden er duidelijk zin en en wilden blijkbaar de buit eerlijk verdelen tegen het arme Rennes. Zo scoorde Kylian Mbappé in minuut 9 en 75. Neymar schitterde in minuut 17 en minuut 43. Ángel Di María (24' en 74') pikte ook zijn twee doelpuntjes mee. Aan de overkant scoorde Benjamin Bourigeaud even na het uur vanop de stip wat je met moeite een eerredder kan noemen.

Le bijou pour le 4e but ! NEYMMMAARRRRR pic.twitter.com/Gv20kitOvM Anthony Woodman(@ Anton75_) link

AFP PSG-feestje in Rennes.

AFP Neymar bedankt Mbappé voor de assist.