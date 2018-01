Wanneer je schijnbeweging zó goed is dat de keeper nadien van het veld moet worden gedragen YP

11u32 16 2-0! 💥 Payet komt alleen voor doel en werkt koeltjes af. 👌 #OMRSCA pic.twitter.com/51XsfSxJjG Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Marseille wipte gisteren (voorlopig?) naar de tweede stek in de Franse Ligue 1 na een 2-0-zege tegen Strasbourg en het had dat mede te danken aan deze absolute klasseflits van Dimitri Payet. Die mocht in de slotminuten van de wedstrijd alleen op doelman Alexandre Oukidja af, waarna hij het arme sluitstuk met een 'dummy' te grazen nam om de 2-0-eindstand op het bord te zetten. En die tegengoal was misschien nog niet het ergste voor Oukidja, want die ging bij de actie door zijn linkerknie en moest van het veld worden gedragen.

AP