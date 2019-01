Wanneer het Neymar op krukken even allemaal te veel wordt op de luchthaven van Barcelona ODBS

31 januari 2019

16u08 0

Neymar had het duidelijk niet helemaal naar z’n zin op de luchthaven in Barcelona. Je zou voor minder: de PSG-ster liep opnieuw een breuk aan het middenvoetsbeentje in zijn rechter op en is tien weken out. En dan staan daar weer die vervelende journalisten met steeds weer diezelfde vervelende vragen. Of hij terug wil naar Barcelona, of hij nog contact heeft met zijn ex-ploegmaats van Barça. De Braziliaan, in een volledig knalgele outfit van Nike (je bent een ‘Goddelijke Kanarie’ of je bent het niet), pikkelde aanvankelijk nog rustig door tot het hem toch allemaal even te veel werd. In het Spaans gaf hij de persmuskieten hun vet. “No me toques los cojones”, snauwde hij hen toe. U kent de uitdrukking met de ballen ongetwijfeld.

Neymar vertoefde een dag in Barcelona voor enkele medische testen rond de breuk. Uiteindelijk is er gisteren definitief beslist niet voor een operatie te gaan, maar voor een alternatieve herstelmethode die de aanvaller 10 weken kost. Hij ziet al zeker de twee duels in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester United aan zich voorbijgaan op 12 februari en 6 maart. Neymar raakte vorige week in de bekerpartij tegen Straatsburg gekwetst en liep een gelijkaardige blessure dan vorig jaar op, toen hij pas ultiem fit raakte voor het WK voetbal. Met de ontknoping van de Champions League, in het geval dat PSG de clash tegen de Mancunians overleeft, en later ook de Copa America in Brazilië wordt het opnieuw een race tegen de klok om Neymar fit te krijgen.