Voorzitter PSG: "2.000 procent zeker dat Neymar hier volgend seizoen ook nog zal spelen" Mike De Beck

28 januari 2018

08u53

Bron: L'Equipe 12 Ligue 1 Het gonst opnieuw van de geruchten rond de persoon van Neymar. Kwatongen beweren dat de Braziliaanse superster niet gelukkig zou zijn in Parijs en dat de recordaankoop op weg is naar Real Madrid. Nasser Al-Khelaifi, voorzitter van Paris Saint-Germain, is er echter gerust op: "Ik ben 2.000 procent zeker dat hij hier volgend seizoen ook nog speelt."

Neymar wordt steeds vaker en vaker in beeld gebracht bij Real Madrid. Daar zien ze uiteraard wel heil in de komst van een nieuwe superster. Een verse Galactico als het ware. Grote baas van PSG Al-Khelaifi gaat niet mee in die geruchten. "Als ik die geruchten hoor, moet ik lachen omdat ze niet waar zijn", vertelde hij aan L'Equipe. "Wij hebben Neymar. Hij is hier heel gelukkig en is blij om te scoren."

"We lieten hem voor vier jaar tekenen en hij is hier nu vier maanden. Ik denk niet dat hij wil vertrekken. Hij is een fantastische speler en er is een band tussen hem en de supporters. De link met Real? Ik moet lachen als ik dat hoor. Dat zijn geruchten, je vraagt me om te antwoorden op geruchten. Of ik 100 procent zeker ben dat hij hier volgend seizoen nog zal spelen? Ik ben er geen 100 procent, maar wel 2.000 procent zeker van."