VIDEO: PSG verliest zowaar, Strasbourg klopt Neymar en co voor het eerst in zestien (!) wedstrijden

De vedetten van Paris Saint-Germain staan weer met beide voeten op de grond. Op bezoek bij Strasbourg verloren Neymar en zijn ploegmaats van het nummer 17 uit de Ligue 1. Na een spannende wedstrijd werd het 2-1, Thomas Meunier bleef de hele wedstrijd op de bank.

Het is anno 2017 zelden gebeurd, maar PSG weet toch nog wat verliezen is. De Parijzenaars lieten zich in Straatsburg ringeloren na een snelle voorsprong. Da Costa zette de thuisploeg op rozen met een knappe achterwaartse kopbal.

Geen onoverkomelijke ramp zou je dan gaan denken, zeker gezien Mbappé PSG op slag van rust weer langszij kon brengen. Cavani en Verratti begonnen zich intussen warm te lopen. Het varkentje zou wel in de tweede helft gewassen worden.

Niets was minder waar, Strasbourg bleef op zijn elan doorgaan. Halfweg de tweede helft werd de thuisploeg ook beloond na een knappe actie van Bahoken: 2-1. PSG bracht daarna nog Cavani en Verratti in, maar dat mocht uiteindelijk niet meer baten. PSG gaat zo voor het eerst in zestien wedstrijden de boot in.

Is de verrassing van het weekend dan toch in de maak? 😱 Strasbourg leidt met 2-1 tegen PSG! 🔥 #RSCAPSG pic.twitter.com/grdkkekcMr Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Net voor rust maakte Kylian Mbappé gelijk op aangeven van Rabiot. ⚽️ Houdt Strasbourg stand in de tweede helft of haalt PSG alsnog de drie punten binnen? 🤔



Volg het LIVE op Eleven Sports 2 en https://t.co/VgdsItLhoh! 📺 pic.twitter.com/9u3yYtZHbq Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

PSG komt tegen alle verwachtingen in op achterstand tegen Strasbourg na een knap kopbaldoelpunt van Da Costa. 😮 #RCSAPSG pic.twitter.com/aRwutbNgSE Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

