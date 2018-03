VIDEO: Hommeles bij Auxerre, twee ploegmaats gaan in volle wedstrijd met elkaar op de vuist DMM

17 maart 2018

12u00 0 Ligue 1 Voetbalclub Auxerre heeft al betere tijden gekend. Een goeie tien jaar geleden speelde de Franse kampioen van 1996 nog in de Champions League, terwijl het nu strijdt in het vagevuur van de Ligue 2. En dat mogen we gerust letterlijk nemen.

De ex-club van Luigi Pieroni staat in de Franse tweede klasse op een weinig indrukwekkende elfde plaats en dat weegt bij Auxerre. Ook bij de spelers op het veld. In de verloren wedstrijd tegen Rouen, de op een na laatste in de tussenstand, gingen ploegmakkers Polomat en Barreto zowaar met elkaar op de vuist.

Bij een 3-1 achterstand gingen de poppen tien minuten voor affluiten helemaal aan het dansen. De twee ploeggenoten gingen na een woordenwisseling hoofd-aan-hoofd staan, terwijl de wedstrijd doodleuk verder liep. De situatie escaleerde al snel toen een van de twee een kopstoot uitdeelde aan de andere. Wat volgde was een weinig flatterende confrontatie waarin de rake klappen elkaar snel opvolgden.

Opvallend genoeg was het een speler van tegenstander Rouen die de twee kemphanen als eerste uiteen trok. De ploegmaats bij Auxerre zelf leken zich als summum van de malaise weinig op de knokpartij te bekommeren. De complete afhang, zeker omdat Auxerre na de rode kaarten voor Polomat en Barreto ook nog een vierde tegentreffer moest toestaan.

