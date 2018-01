VIDEO: Cavani zorgt met simpele intikker voor nieuw PSG-record DMM

27 januari 2018

Edinson Cavani mag zich voortaan de topscorer aller tijden van Paris Saint-Germain noemen. De spits uit Uruguay maakte in de thuiswedstrijd tegen Montpellier zijn 157ste doelpunt voor de Franse topclub. Daarmee nam hij het record over van Zlatan Ibrahimovic, die in vier jaar bij PSG tot 156 doelpunten kwam.

De kapitaalkrachtige club uit Parijs betaalde in 2013 zo'n 64 miljoen euro aan Napoli om Cavani over te nemen. De Uruguayaan stond lang in de schaduw van Ibrahimovic, maar kreeg na diens overstap in 2016 naar Manchester United een prominente rol als aanvalsleider. Cavani maakte vorig seizoen liefst 35 doelpunten in de Franse competitie, tegen Montpellier tekende hij vandaag alweer voor zijn 21ste treffer van het seizoen in de Ligue 1.

De spits kon op aangeven van Adrien Rabiot simpel zijn recordtreffer aantekenen. Cavani vierde dat door zijn shirt uit te trekken en in het publiek te gooien, wat hem op een gele kaart kwam te staan. Op de grote schermen in het Parc des Princes verscheen een afbeelding van 'El Matador' en het nummer 157.

Topschutter aller tijden bij @PSG_inside: @ECavaniOfficial! :fire: #PSGMHSC pic.twitter.com/yHHQrOOpKc Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link