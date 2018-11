Van kwaad naar erger met Monaco: Cavani en Neymar verkopen Henry & co nieuw 0-4-oplawaai, ribblessure voor Nacer Chadli YP

11 november 2018

21u30

Bron: ANP 0 AS Monaco ASM ASM 0 einde 4 PSG PSG Paris Saint-Germain Ligue 1 Paris Saint-Germain is op de dertiende speeldag in de Franse Ligue 1 met ruime 0-4 cijfers gaan winnen bij Monaco. De ploeg van Thierry Henry krijgt zo een nieuwe oplawaai te verwerken, nadat het met dezelfde cijfers verloor van Club Brugge in de Champions League. De Belgen kwamen amper aan spelen toe in deze “topper”, waarin Rode Duivel Nacer Chadli een blessure opliep aan de ribben.

Thomas Meunier moest vrede nemen met een plaats op de bank bij PSG, Youri Tielemans zat een schorsing uit bij Monaco. Nacer Chadli mocht wel starten voor Monaco, maar moest al na 21 minuten geblesseerd naar de kant. Het stond op dat moment al 0-2 voor PSG na twee doelpunten van Edinson Cavani (4, 11.). Tot aan de pauze bleef het even kalm, maar daarna vervolledigde Cavani (54.) zijn hattrick. Vanop de stip maakte Neymar (63.) er even later 0-4 van.

De kelk moet blijkbaar tot op de bodem geleegd worden bij Monaco, waar de motor maar niet wil aanslaan. Het staat negentiende en voorlaatste met amper zeven punten uit dertien wedstrijden. Voorin heeft PSG een nu al bijzondere comfortabele bonus. Het telt het maximum van 39 punten, 13 meer dan nummer twee Rijsel.