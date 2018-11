Van kwaad naar erger met Monaco: Cavani en Neymar verkopen Henry & co nieuw 0-4-oplawaai, blessure voor Nacer Chadli YP

11 november 2018

21u30

AS Monaco 0 - 4 Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain heeft met speels gemak gewonnen bij AS Monaco. De titelhouder zegevierde met 4-0 over de nummer negentien van de ranglijst. Edinson Cavani was de gevierde man bij de bezoekers. Hij scoorde drie keer. De vierde treffer kwam op naam van Neymar, die na ruim een uur een strafschop benutte.

Voor Paris SG was het de dertiende zege op rij dit seizoen in de Franse competitie. De voorsprong op nummer twee Lille (0-0 tegen RC Strasbourg) loopt zo op tot dertien punten.

Monaco heeft slechts zeven punten, evenveel als hekkensluiter En Avant de Guingamp. De voormalige grootmacht heeft onder de nieuwe coach Thierry Henry nog niet gewonnen. Op de koop toe verloren de Monegasken ook nog onder meer Nacer Chadli met een blessure. De ernst ervan is momenteel nog niet duidelijk.