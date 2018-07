UEFA heropent onderzoek naar miljoenentransfers Neymar en Mbappé Redactie

03 juli 2018

18u17

Bron: afp 1 Ligue 1 De UEFA heropent het onderzoek naar de financiën van Paris Saint-Germain en de miljoenentransfers van de Braziliaan Neymar en de Fransman Kylian Mbappé.

Op 13 juni besliste de onderzoekskamer van het UEFA-orgaan CFCB (Club Financial Control Body) het Financial Fair Play-onderzoek naar PSG af te sluiten. Er werden toen geen sancties opgelegd aan de Franse topclub. De analyse van de financiële toestand van PSG werd in goede banen geleid door ex-premier Yves Leterme.

Nu besliste José Narciso da Cunha Rodrigues, de Portugese voorzitter van het CFCB, om het dossier te herbekijken. Dat zal onder zijn voorzitterschap gedaan worden door de strafkamer van hetzelfde UEFA-orgaan. Op zijn website benadrukt de UEFA dat het nieuwe onderzoek "zonder vooringenomenheid" zal gevoerd worden.