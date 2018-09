Twee Belgische goals in Monaco-Toulouse: Tielemans en Leya Iseka aan het kanon Redactie

15 september 2018

21u55 1 Toulouse FC TOU TOU 1 einde 1 ASM ASM AS Monaco Ligue 1 Een Toulouse-Monaco met een sterk Belgisch tintje in de Franse Ligue 1. Bij Monaco scoorde Rode Duivel Youri Tielemans en mocht ook Nacer Chadli in de basis beginnen, ook bij Toulouse was het doelpunt dankzij Aaron Leya Iseka van Belgische makelij: 1-1.

Chadli speelde nog geen minuut voor Monaco, maar mocht toch meteen in de basis beginnen. Het was collega Rode Duivel Tielemans die na 57 minuten de score opende met een mooi afstandsschot, dat via de deklat in doel verdween. Na een snelle doorbraak maakte Leya Iseka 11 minuten voor tijd gelijk, waardoor Monaco achterblijft met amper vijf punten uit evenveel wedstrijden. Chadli werd zeven mnuten voor tijd naar de kant gehaald.

Bij Strasbourg stond Matz Sels in doel tegen Montpellier, maar na 50 minuten moest hij zich omdraaien na een doelpunt van Le Tallec. Diep in het slot wist Sels' ploegmaat Mothiba nog een puntje uit de brand te slepen. Een puntje kwam er niet voor Laurent Ciman met Dijon. De Belgische verdediger kreeg zijn eerste speelminuten meteen als basisspeler, maar ging met 1-3 onderuit tegen Angers. Said opende nog de score voor de thuisploeg, maar Bahoken, Tait en Santamaria keerden de situatie heel snel om.