Tielemans in zijn nopjes: schitterende trap vanuit tweede lijn spat uit elkaar op de lat Mike De Beck

20 mei 2018

08u24 0

In zijn eerste seizoen bij AS Monaco moest Youri Tielemans zich vooral aanpassen bij zijn nieuwe club. Gisterenavond leverde de nog steeds maar 21-jarige middenvelder echter een sterke prestatie op de mat. Op het veld van Troyes zette hij mee de 0-1 op. Zijn schot werd dan nog wel eerst gekeerd, maar zijn ploegmakker Rony Lopes tikte dan weer wel binnen. Tielemans etaleerde dan maar eens zijn stevig schot vanuit de tweede lijn. Van ver buiten de zestien legde hij aan met zijn rechter, maar de schitterende pegel spatte uit elkaar op de dwarsligger. Daar was Tielemans bijzonder dicht bij zijn eerste treffer in de Ligue 1. Onze landgenoot hoopt morgen samen met vele andere Rode Duivels op een selectie voor het WK in Rusland. AS Monaco won de wedstrijd alvast met 0-3 zodat de Monegasken het seizoen afsluiten op de tweede plek in de Ligue 1.