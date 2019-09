Thomas Foket na stunt tegen PSG op verjaardag: "'Efkes' zot, toch” NP

27 september 2019

07u25 0 Buitenlands voetbal Verjaren in stijl, heet dat. Op de dag dat Thomas Foket 25 werd, neutraliseerde hij Neymar Junior, klopte-ie met Reims een aantal sterren van PSG (0-2) en gaf hij een assist. Hiep hiep hiep...

‘t Is weinigen gegeven: gaan winnen in het Parc des Princes. “PSG had in de Ligue 1 al meer dan een jaar niet meer verloren op eigen veld”, merkt Foket fijntjes op - hoorbaar nog nagenietend. “De vreugde was enorm. Oké, niet alle sterren deden mee, maar dan nog. Neymar, Di María, Bernat,... ‘Efkes’ zot, toch. (enthousiast) Bovendien was onze zege niet onverdiend. Het balbezit was wel voor hen, wij hadden de meeste kansen. Hun coach (Tuchel, red.) heeft nadien ook toegegeven dat we de drie punten niet gestolen hadden.”

Voor Stade Reims - vorig seizoen nog promovendus - nu al hét bravourestuk van het jaar, voor Foket een onvergetelijke avond. Uitgerekend op de dag dat hij zijn 25ste verjaardag vierde. “Alles viel samen”, glundert hij. “Zeker met die assist in de slotminuten. Bij PSG hadden ze dit niet zien aankomen, hoor. Ik ben sowieso niet de man die na affluiten van shirtje wil wisselen - daar doe ik niet aan mee, zelfs al heet mijn tegenstander Neymar. Trouwens, stel dat ik zijn shirtje gewild had, ik had de kans niet gekregen. Terwijl wij gaan vieren waren met onze fans, was iedereen van PSG al naar binnen. Ze zijn niet eens meer tot bij hun supporters geweest”, zag Foket, die anderhalf uur op zijn hoede was met de Braziliaanse wereldster in zijn buurt. “Het spookt de hele tijd in je hoofd: oppassen! Omdat je weet dat hij zelfs in de laatste seconde kan toeslaan, zoals die omhaal waar Matz (Sels, red.) kansloos tegen was (PSG won zo alsnog van Strasbourg met 1-0, red.). Telkens Neymar aan de bal kwam, was het ook bij ons alle hens aan dek. Zó vinnig, zó snel dat hij is. Maar we hebben hem goed opgevangen.”

Rode Duivels

Het exploot zal ook de bondscoach niet ontgaan zijn. “Of ik nog van de Duivels droom? Ik hoop er niet op, als ik zie wie daar allemaal rondloopt. Echt waar. Ik ben niet bezig met de nationale ploeg. Het enige wat ik kan doen, is met prestaties als deze weer in de schijnwerpers te komen.”