Thierry Henry excuseert zich nadat hij tijdens match verbaal zwáár over de schreef ging: “Ik ben ook maar een mens” ODBS

21 januari 2019

06u05 0 Ligue 1 Thierry Henry, tot vorig jaar nog T3 van de Rode Duivels, is zijn boekje verbaal zwaar te buiten gaan tijdens de thuisnederlaag (1-5!) tegen Straatsburg. Zo noemde hij de grootmoeder van de bezoekende rechtsback, die in Henry’s ogen tijd probeerde te winnen, een “hoer”. De gewezen topspits excuseerde zich achteraf.

Veel plezier heeft Henry nog niet beleefd aan zijn debuut als hoofdtrainer. Als vervanger van de Portugees Jardim moet hij Monaco behoeden van degradatie, maar na 21 speeldagen staat de club nog altijd voorlaatst, op drie punten van een veilige 17de stek. Ook dit weekend liep het volledig mis tegen het nummer vijf, met Matz Sels in doel. De Braziliaanse verdediger en aanwinst Naldo zag al na 7 minuten rood en even voor de pauze, bij een 1-2-tussenstand, werd het Henry even teveel. “On joue la 43ème minute, putain de ta grand-mère...” (‘we zitten pas in minuut 43, je grootmoeder is een hoer’), aldus Henry tegen Kenny Lala, de rechtsachter van Straatsburg die vlak voor hem een inworp nam. Een uitspraak die al snel viraal ging bij onze zuiderburen.

La preuve en image je suis mort 🤣 #ASMRCSA #henry pic.twitter.com/CikyF6arV9 Kaiser Sauze Jr(@ JrSauze) link

Henry, waarschijnlijk geconfronteerd met bovenstaand filmpje, excuseerde zich na de wedstrijd. “Ik heb spijt van mijn uitspraak langs de zijlijn. Het is een uitdrukking die op straat gebruikt wordt, spijtig genoeg. Een menselijke reactie, want ik ben ook maar een mens van vlees en bloed.” De avond van Henry werd er na de pauze alvast niet beter op. In minuut 61, nog altijd bij 1-2, werd Monaco (met Tielemans naast Fabregas een hele match op het middenveld) een mogelijke penalty onthouden. “We moesten een penalty krijgen na een fout op Ronny Lopes, toen de vierde official me kwam zeggen: “We moeten ons verontschuldigen mijnheer Henry, maar de videoref werkt niet.”