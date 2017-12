Tegenvaller: Youri Tielemans in elftal van de "ontgoochelingen" in de Ligue 1 Mike De Beck



Bron: France Football 108 AFP Ligue 1 Volgens het Franse France Football waren de eerste maanden van Youri Tielemans niet meteen een succes te noemen. De nog steeds maar 20-jarige middenvelder van AS Monaco stelde zelfs zo teleur dat hij het elftal van de ontgoochelingen in de Ligue 1 haalde.

De voormalige chouchou van Anderlecht kwam in twaalf wedstrijden in actie in de Ligue 1 en kreeg zeven keer een basisplaats bij de Monegasken. Terwijl hij in de Champions League wel al wist te scoren voor zijn nieuwe club, lukte hem dat nog niet in de Franse eerste klasse. Ook een assist geven zat er niet in.

"Het Belgische goudklompje dat deze zomer overkwam van Anderlecht moest aanvankelijk tevreden zijn met een rol als vervanger", schrijft France Football. "Een vaak gebruikte methode van de Portugees Jardim (coach van Monaco red.) om nieuwe spelers in te passen. Tielemans kreeg wel zijn kans met zeven basisplaatsen: afgesloten zonder doelpunt of beslissende pass en met moeilijkheden om rust te brengen op het middenveld van Monaco."

Het volledige elftal der ontgoochelingen in de Ligue 1:

Benoît Costil (Bordeaux); Saidy Janko (Saint-Etienne), Edgar Ié (Lille), Benoit Assou-Ekotto (Metz); Thiago Maia (Lille), Vincent Pajot (Saint-Etienne), Youri Tielemans (AS Monaco), Corentin Jean (Toulouse); Wesley Sneijder (Nice); Enzo Crivelle (Angers) en Loïs Diony (Saint-Etienne).

