Te zwaar gefeest? Neymar nu al drie jaar op rij geblesseerd op verjaardag SVBM

04 februari 2020

10u54

Bron: BBC 0 Buitenlands voetbal Paris Saint-Germain zal het dinsdagavond zonder sterspeler Neymar moeten doen op bezoek bij Nantes. De Braziliaan heeft nog steeds last van een ribblessure die hij afgelopen weekend opliep tegen Montpellier. Opvallend: het is al het derde jaar op rij dat hij geblesseerd is op zijn verjaardag.

De Franse landskampioen zette Montpellier zaterdag eenvoudig opzij: 5-0. Aanvaller Neymar kreeg een stevige por in de ribben en is niet klaar voor de trip naar Nantes. PSG heeft nog geen duidelijk zicht over hoelang Neymar out zal zijn. Ook verdediger Abdou Diallo is er vanwege een dijbeenblessure niet bij.

Verjaardagsfeest

De afwezigheid van Neymar is opvallend, aangezien hij zondagavond nog een verjaardagsfeestje gaf in Parijs. De vedette viert woensdag zijn 28e verjaardag. Coach Tuchel vond het “niet de beste voorbereiding op een wedstrijd, maar ook niet de ergste zaak van de wereld.”

Opmerkelijk: het is al het derde jaar op een rij dat Neymar geblesseerd is op zijn verjaardag. In 2018 en 2019 stond hij aan de kant met een voetblessure. Ook rond 11 maart, de verjaardag van zus Rafaella, is de Braziliaan al 5 jaar lang niet speelklaar. PSG speelt op 11 maart de terugwedstrijd van de 1/8 finale in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Thomas Tuchel houdt ongetwijfeld zijn hart vast.