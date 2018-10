Sterke Sels wint pleit van scorende Tielemans en Chadli, Henry heeft als nieuwe Monaco-coach werk op de plank voor CL-duel met Club Brugge Redactie

20 oktober 2018

21u53 1 RC Strasbourg Alsace STR STR 2 einde 1 ASM ASM AS Monaco Ligue 1 Thierry Henry heeft in het Prinsdom niet meteen voor de grote ommekeer kunnen zorgen. Op het veld van Strasbourg ging Monaco met een scorende Tielemans én Chadli aan de aftrap met 2-1 de boot in. Die andere landgenoot Matz Sels was met enkele prima parades meermaals de boeman.

Henry rekende voor zijn eerste opdracht bij AS Monaco op Youri Tielemans én Nacer Chadli. De Rode Duivels aan zet dus, maar na een kwartier greep het duo zich al naar de haren. Gelegenheidsdoelman Sy had zeep aan de handschoenen, Thomasson kon een feestje bouwen. Op het halfuur herstelden de geteisterde Monegasken het evenwicht, maar prompt lag er een andere landgenoot dwars. Vooral op een ziedend schot van Aholou was de parade van Matz Sels om van te smullen. Henry coachte actief, maar kon niet vermijden dat Monaco met een achterstand de kleedkamers indook - ze waren het intussen wel gewend.

Wondermiddel?

Na rust de ommezwaai? Neen. Naast een prima Sels stond immers ook zijn verdediging pal. Tot twee keer toe keerde Lala het leer op de lijn. Toen Grandsir na een invalbeurt van exact één minuut en 51 seconden met een rode prent quasi meteen rechtsomkeer mocht maken, werd de klus nog wat moeilijker. Ofwel: onmogelijk. Strasbourg kwam nooit in de problemen en legde vijf minuten voor het einde de partij in een beslissende plooi: Mothiba toverde een beteuterd gezicht bij Henry tevoorschijn. Tielemans verzilverde in blessuretijd nog een penalty, maar een punt konden de Monegasken niet meer in de wacht slepen.

Woensdag ontvangt Club Brugge Monaco voor de derde speeldag in de Champions League. Dé kans om punten te scoren voor blauw-zwart op het kampioenenbal. Met een 6 op 30 bengelt Monaco immers helemaal onderaan in de Ligue 1. Tenzij Henry snel een wondermiddeltje vindt. Mogelijk reist Falcao trouwens niet af naar België, hij viel geblesseerd uit.

Laurent Ciman ging met Dijon met 1-2 onderuit tegen Lille. Ciman speelde de hele wedstrijd voor Dijon, dat pas zestiende staat in de stand.