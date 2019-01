Sommige jobs zijn makkelijker dan andere: Monaco slachtoffert Thierry Henry Kristof Terreur

24 januari 2019

19u52

Bron: Het Laatste Nieuws 1 Ligue 1 Een ‘car crash’. Monaco heeft Thierry Henry (41) op non-actief gezet. Na ruim 100 dagen onder Henry verkeert AS Monaco nog altijd in diepe degradatienood, struikelde het in de beker tegen tweedeklasser FC Metz en dat zorgt voor frustraties. De beginnende trainer lijkt te worden geslachtofferd.

‘Some journeys are easier than others.’ Sinds augustus rijdt Thierry Henry bijna dagelijks in een Mégane over het scherm van Sky Sports, als gezicht van een reclamecampagne van Renault. ‘Sommige trips zijn makkelijker dan andere.’ Een slogan die hem zal achtervolgen.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN