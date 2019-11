Slechte generale repetitie PSG voor match tegen Club: pijnlijk verlies tegen hekkensluiter Dijon AB/TTV

01 november 2019

22u50 0 Ligue 1 Paris Saint-Germain heeft met 2-1 verloren op het veld van Dijon, de laatste in de stand. Slechte generale repetitie dus met het oog op de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge van komende woensdag.

Met opnieuw Di Maria, Mbappé en Icardi voorin kwam PSG gisteravond met een sterk elftal aan de aftrap tegen hekkensluiter Dijon. Coach Tuchel liet met de Champions League-match tegen Club in het achterhoofd wel Verratti op de bank, Silva was ziek en Meunier geblesseerd. Mbappé opende de score, voor de Fransman was het zijn honderdste goal in clubverband. PSG op weg naar een simpele zege? Niets was minder waar. Dijon ging zowaar op en over de sterren uit Parijs. Chouiar maakte op slag van rust gelijk. En dankzij een doelpunt van Cadiz boekte de laatste in de stand een 2-1-stuntzege. Ondanks de nederlaag blijft PSG wel leider in de Ligue 1 met acht punten voorsprong op Nantes, dat morgen nog speelt op het veld van Nîmes. Eerder op de avond haalde Galatasaray het vlot van laagvlieger Rizespor. De andere tegenstander in de poule van Club won met 2-0 na een strafschop van Babel en een owngoal.

