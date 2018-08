Sels verweert zich kranig maar moet zich toch tweemaal omdraaien tegen Lyon, Denayer blijft op de bank GVS

24 augustus 2018

23u10

Ligue 1 Op de derde speeldag in de Franse Ligue 1 heeft Matz Sels met Racing Strasbourg met 2-0 verloren bij Olympique Lyon, waar Jason Denayer voor het eerst in de selectie zat. De 23-jarige Denayer kwam deze week voor tien miljoen euro over van Manchester City. Hij kreeg nog geen minuten toebedeeld, maar zag wel hoe zijn nieuwe ploeg makkelijk de maat nam van de middenmoter uit Straatsburg.

Na 7 minuten moest Sels in actie komen op een halve volley van Bertrand Traoré. Even na het kwartier ging het Nederlandse talent Memphis Depay zijn kans op een vrije trap vanop zo'n 25 meter, maar alweer stond Sels pal. Vijf minuten later nam ook zijn ploeggenoot Lucas Tousart het leer op een volley, Sels pakte in twee tijden. Vier minuten voor de rust moest de Belgische doelman zich dan toch gewonnen geven op een lage, gekruiste plaatsbal van Martin Terrier.

Na de pauze trok l'OL het laken helemaal naar zich toe, met onder meer pogingen van Depay en Traoré. Dat overwicht mondde al snel uit in een doelpunt voor de thuisploeg, ditmaal van Traoré op assist van Depay. Daarna voetbalde Lyon rustig de wedstrijd uit.

In de tussenstand telt Lyon (4de) na drie speeldagen zes punten, Strasbourg is negende met vier eenheden.