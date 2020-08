Recordtransfer Jonathan David overtuigt niet in eerste competitiematch en krijgt prompt 3 op 10 van L’Equipe: “Hij was onzichtbaar” Redactie

23 augustus 2020

12u04 1 Ligue 1 De kop is eraf voor Jonathan David bij Lille. De Canadese recordtransfer kwam in de eerste match van de Ligue 1 aan de aftrap, maar kon niet overtuigen in een 1-1-gelijkspel tegen Rennes. David kreeg van sportkrant L’Equipe een 3 op 10.

Lille, de nummer vier van vorig jaar in Frankrijk, kwam op de openingsspeeldag van de Ligue 1 dus niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Rennes. Jonathan David, die in het voor zo’n 32 miljoen euro de overstap van AA Gent maakte, stond in de basis maar werd even voorbij het uur gewisseld. Tien minuten later tekende Rennes de gelijkmaker aan.

De Noord-Fransen waren vijf minuten voor rust op voorsprong gekomen dankzij een rake knal van Jonathan Bamba, die op een blauwe maandag nog even de kleuren van STVV verdedigde. Rennes, dat vorig seizoen derde werd in de Ligue 1, stond op dat moment al met een man minder op het veld na een aanslag van Boey op Mandava. Het slachtoffer pakte vlak voor rust zelf ook rood na een forse tackle. Met tien tegen tien na rust kwam Rennes alsnog langszij. Da Silva verlengde een kwartier voor tijd aan de tweede paal een hoekschop tegen de netten.

Uiteraard was het bij Lille uitkijken naar Jonathan David, maar de Canadese recordtransfer stelde behoorlijk teleur. In die mate dat L’Equipe zijn eerste optreden in de Ligue 1 bedacht met een 3 op 10. “De Canadese aanvaller stond in de punt, maar ging heel slecht om met de ballen die hij kreeg in de eerste helft. Het ontbrak bij David ook wat aan beweging en dynamiek. Ook na de rust bleef hij grotendeels onzichtbaar. Op het uur werd de spits naar de kant gehaald voor Yilmaz, maar ook hij bracht niet veel verbetering.”

Lees ook:

Transfersom Jonathan David ligt nog hoger dan gedacht: AA Gent vangt 32 miljoen plus bonussen