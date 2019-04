Razernij in de spelerstunnel: PSG-sterren viseren referee na 5-1-verloren titelmatch TV

15 april 2019

17u07

Bron: Daily Mail 0 Ligue 1 Paris Saint-Germain kon gisteren kampioen spelen op het veld van de enige overgebleven concurrent, Lille. Een punt was daarbij voldoende, maar in plaats daarvan werd het een blamage voor de Parijzenaren (5-1). Een stand die er misschien anders had kunnen uitzien als Kylian Mbappé zijn twee doelpunten niet (terecht) werden afgekeurd wegens buitenspel. Toch vond de Fransman die beslissingen onterecht en uitte zich tegen de scheidsrechter: “Hij neemt alles van ons af.”

Het team van Thomas Tuchel deed een eerste poging naar de titel op het veld van Lille. Een gelijkspel was daarbij voldoende geweest om het kampioenenfeest in te zetten. Maar na zeven minuten stak het al tegen door een owngoal van Thomas Meunier. Gelukkig voor de Rode Duivel kon Bernat vier minuten later gelijkmaken. PSG leek erop en erover te gaan, maar kende tegenslag toen Bernat nog voor rust rood pakte en twee goals van Kylian Mbappé werden teruggefloten. In de tweede helft kwam PSG er niet meer aan te pas en ging het van kwaad naar erger doordat Lille de Parijzenaren hun grootste nederlaag aansmeerde sinds 2000 (5-1 tegen Sedan).

Hoewel PSG terecht verloor, uitten enkele spelers hun frustratie op de wedstrijdleiding. Vooral arbiter Benoit Bastien kreeg het te verduren. “Deze scheidsrechter neemt het kampioenschap van ons af, hij neemt onze spelers van ons af. Hij neemt gewoonweg alles van ons af”, zei Mbappé in de spelerstunnel. Ook Julian Draxler kon zijn frustratie maar moeilijk verbergen. De Duitser moest zelfs worden tegengehouden door doelman Alphonse Areola. Hij vroeg zich af waarom de VAR niet beter werd benut. “Er is een VAR, waarom maak je daar dan geen gebruik van? Waarom ga je niet naar de beelden kijken, hoe leg je dat uit?”

“Dezelfde scheidsrechter”

Niet alleen de spelers, maar ook coach Tuchel was niet akkoord met enkele beslissingen van de arbiter. Hij sprak de voorzitter, Nasser Al-Khelaïfi, aan. “Het is dezelfde scheidsrechter als tegen Guingamp toen we drie penalty’s tegen kregen”, zei hij concluderend. “Het niveau van het Franse voetbal moet omhoog”, reageerde Al-Khelaïfi op zijn beurt.

Nochtans moeten Les Parisiens niet meteen treuren, want woensdag al krijgen ze een nieuwe kans op de titel in en tegen Nantes. PSG staat er sowieso beter voor dan Lille dat 17 punten minder telt met nog zeven speeldagen te gaan. Nu moet er wel worden gewonnen om kampioen te spelen. Tussendoor kan PSG ook nog de Franse beker naar de hoofdstad brengen met de bekerfinale op 27 april tegen Stade Rennes.