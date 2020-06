Raad van State in Frankrijk beslist: degradatie Amiens en Toulouse opgeschort Redactie

16u24 4 Ligue 1 De Raad van State in Frankrijk heeft de huidige Ligue 1-stand als definitief verklaard. Olympique Lyon, dat het seizoen nog wilde uitspelen, vangt dus bot. De degradatie van Amiens en Toulouse is dan weer opgeschort. De Franse voetballiga moet nu het format voor komend seizoen herbekijken.

Het Franse voetbalseizoen werd op 30 april beëindigd nadat de regering besliste dat er wegens het coronavirus tot september niet meer kan worden gevoetbald. Hoewel er nog tien speeldagen op het programma stonden, besloot de Franse voetballiga LFP om Paris Saint-Germain uit te roepen tot kampioen en Amiens en Toulouse te laten degraderen. Amiens had slechts vier punten achterstand op de achttiende plaats. Het lot van Toulouse, dat veertien punten goed te maken had, was wel al zo goed als bezegeld.

Lyon (dat de competitie wou voortzetten), Amiens en Toulouse spanden een kortgeding aan tegen de beslissing van de liga om de competitie stop te zetten en het klassement na 28 speeldagen als finaal te beschouwen. Zij kregen bij het Franse gerecht echter nul op het rekest. Een rechtbank in Parijs oordeelde dat de beslissingen die de liga nam alleen voor de Raad van State aangevochten kunnen worden. Amiens en Toulouse activeerden die optie. Met succes. Vandaag besliste de Raad van State dat een degradatie voor beide clubs niet gegrond is - Waasland-Beveren zal het graag lezen. Amiens en Toulouse mogen zich dus opmaken voor eersteklassevoetbal komend seizoen. De Franse voetballiga moet nu format in de Ligue 1 herbekijken, want er promoveren nog steeds twee teams (Lorient en Lens) vanuit de Ligue 2. Naar een competitie met 22 dan maar?