PSG start Ligue 1 met 0 op 6 na thuisverlies tegen aartsvijand Marseille in match met 5 rode kaarten

13 september 2020

23u21 0 Ligue 1 Hommeles in de altijd beladen clash tussen PSG en Marseille. De clash ontaardde in blessuretijd volledig met een opstoot die resulteerde in vijf rode kaarten. Ook Neymar blies de aftocht.

How to get 5 red Cards at the same Time #PSGOM pic.twitter.com/Nz2AN3n3fs Patric(@ Simplblue88) link

Een straffe PSG - Marseille. Niet alleen door de eindstand. 0-1 na een goal van Thauvin op het halfuur, waardoor de uittredende landskampioen uit Parijs de Ligue 1 gestart is met twee nederlagen op rij. Vorige week werd er ook al in Lens met 1-0 verloren. Thauvin verlengde een vrije trap van Payet in doel. De laatste keer dat Marseille in het Parc des Princes won was op 28 februari 2010, liefst 3218 dagen geleden. De 5.000 aanwezige fans in het Parc des Princes keken het ongetwijfeld met afschuw aan.

Le but de Florian Thauvin 👌😭 #PSGOM pic.twitter.com/XyynlLIcVl ⭐🇫🇷⭐ ジェレミー ❤🇯🇵❤(@ Ombrellito) link

Ref Brisard zwaaide met in totaal veertien gele kaarten en daar kwamen in minuut 95 maar liefst vijf rode stuks bij. Kurzawa, Paredes en Neymar voor PSG, bij l’OM zagen Amavi en Benedetto rood voor het betere stamp-, duw- en trekwerk. Met acht tegen negen, eindigde de partij dus. “C’était chaud”, tweette aandachtige kijker Romelu Lukaku. En of het heet was.

Eerder op zondag deed AS Monaco goeie zaken. Het nestelde zich naast de koplopers Stade Rennes en Lille. De club van voormalig Bayern-coach Niko Kovac won in eigen huis van FC Nantes (2-1). De drie leiders hebben nu zeven punten uit drie duels. Omdat PSG de finale van de Champions League speelde, kwam het nog maar twee keer in actie. Sofiane Diop zette Monaco al na een paar minuten op voorsprong, maar na een uur kwam Nantes op gelijke hoogte door Ludovic Blas. Willem Geubbels zorgde vervolgens voor de 2-1.