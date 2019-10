PSG ruim langs Angers in Franse topper, Neymar pikt weer goaltje mee Redactie

05 oktober 2019

19u33 0 Paris Saint-Germain PSG PSG 4 einde 0 ANG ANG Angers SCO

PSG heeft in de Ligue 1 een overtuigende zege behaald op Angers. De koploper versloeg het nummer drie met 4-0. Bij rust leidde PSG, dat met maar één Fransman in de basis aantrad, al met 2-0 na goals van Sarabia en Icardi. Na de pauze scoorde Gueye. Neymar pikte in de laatste minuut ook zijn doelpuntje mee. De Braziliaan staat nu op vier treffers in de Ligue 1. Voor PSG was het de zevende overwinning in negen competitiewedstrijden.