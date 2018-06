PSG krijgt geen sanctie voor miljoenentransfers Neymar/Mbappé, maar moet wel snel voor 60 miljoen verkopen LPB

13 juni 2018

18u46

Bron: afp/belga/l'equipe 0 Ligue 1 De Europese voetbalbond (UEFA) heeft het Financial Fair Play-onderzoek naar PSG en de miljoenentransfers van de Braziliaan Neymar en de Fransman Kylian Mbappé vandaag afgesloten. De Franse topclub wordt geen sanctie opgelegd.

Helemaal in veilig water is PSG echter niet. Om volgend seizoen niet opnieuw in het oog van een FFP-storm te belanden, moet PSG tegen het eind van deze maand voor 60 miljoen euro aan spelers verkopen. Zo zou de Parijse club break even draaien. Het UEFA-orgaan CFCB (Club Financial Control Body) stelde na een onderzoek vast dat er de voorbije drie seizoenen alvast geen inbreuken op de Financial Fair Play gevonden zijn. "Maar de impact van de transfers in de zomer van 2017 op het komende boekjaar wordt nauwgezet opgevolgd", klinkt het waarschuwend.

Vorig jaar haalde PSG Neymar bij FC Barcelona voor 222 miljoen euro. Mbappé kwam dan weer op huurbasis over van AS Monaco en zal op termijn 180 miljoen euro (waarvan 35 miljoen euro bonussen) kosten, als de aankoopoptie wordt gelicht. Het zijn de twee duurste transfers uit de geschiedenis. CFCB, geleid door ex-premier Yves Leterme, boog zich meteen over de miljoenendeals. Volgens het Financial Fair Play-principe mag een club immers niet meer uitgeven dan ze verdient. Bovendien sprong PSG ontzettend creatief om met de regels. Zo kocht Neymar zichzelf eerst uit bij Barça. PSG gaf op 20 april in het Zwitserse Nyon uitleg over de financiering van de transfers van goudhaantjes Neymar en Mbappé.

Boete

Indien een club de Financial Fair Play-regels overtreedt, volgt een sanctie. Dat kan een (hoge) boete zijn, maar ook de uitsluiting van Europese competities, waaronder de prestigieuze Champions League. Zo legde CFCB vandaag wel een boete van 100.000 euro op aan Olympique Marseille wegens een 'kleine inbreuk' op de Financial Fair Play. Galatasaray en Maccabi Tel Aviv waren niet helemaal niet in orde met de FFP-regels en sloten dan weer een overeenkomst van schuldbemiddeling af met de UEFA.

CFCB evalueerde ook de lopende afbetalingsplannen met andere clubs. AS Roma, AS Monaco en de Russische clubs Zenit Sint-Petersburg, Krasnodar en Lokomotiv Moskou hielden zich aan de afspraken. Zij zijn niet langer onder toezicht van de UEFA. Astana, Besiktas en Porto liggen op schema. Voor Fenerbahçe, Inter Milaan en Trabzonspor was er minder goed nieuws. Zij vervulden hun tussentijdse verplichtingen maar deels en blijven dus gebonden aan transferbeperkingen. Rubin Kazan tenslotte wordt doorverwezen naar de disciplinaire kamer van het CFCB, die sancties kan opleggen.