PSG in troebel water na verlies van 215 miljoen euro, ligt sleutel bij Mbappé en Neymar? GVS

03 mei 2020

13u33 0 Ligue 1 Gedaan met geld door ramen en deuren te gooien. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe bevindt Paris Saint-Germain zich in zeer troebel water. De Franse landskampioen stevent af op een verlies van 215 miljoen euro, en dat zou de steenrijke club gesteund uit Qatar moeilijk te boven komen. Leveren Neymar en Mbappe in? Of vertrekken ze gewoon?

Sinds de overname in 2011 pompte Qatar Sports Investments 1,25 miljard euro in de Parijse club. Het kon niet op. Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, Cavani, Icardi. Allen werden ze de voorbije jaren voor tientallen of zelfs honderden miljoenen euro’s aangetrokken. The sky is the limit. Of wordt het nu: the sky was the limit?

Door de coronacrisis stapelen de problemen zich in de Franse hoofdstad op. Voorzitter Nasser Al-Khelaifi heeft technisch directeur Leonardo alvast laten weten dat een financiële ramp dreigt. Hoe kon het zo ver komen?

Canal+

Allereerst is er de stopzetting van het voetbal, die uiteraard elke club treft. Paris Saint-Germain loopt elf matchen uit de Franse eerste klasse mis - inkomsten die het nooit meer zal recupereren. Maar erger: het ziet waarschijnlijk ook het vele tv-geld aan zich voorbijgaan. Als alleenheerser in Frankrijk krijgen zij de grootste hap uit het televisiecontract - voor elke Europese topclub een noodzakelijke inkomst. “Maar wie niets levert, wordt niet betaald”, waarschuwde Maxime Saada, de CEO van Canal+ - de rechtenhouder in Frankrijk - al. Al-Khelaifi moet samen met drie andere clubvoorzitters de situatie zien op te lossen, maar voorlopig is er weinig hoop. Ook al omdat Al-Khelaifi eigenaar is van beIN Sports, de grote concurrent van Canal+.

Voor PSG zal het totale verlies 215 miljoen euro bedragen, berekende L’Équipe. Dan moet Qatar Sports Investments maar weer de geldbuidel opentrekken, horen we u denken. Daar wringt het schoentje. Ook al zouden de Qatarese investeerders willen, de UEFA probeert de onuitputtelijke steun van rijke clubeigenaren tegen te gaan via de Financial Fair Play, om zo de financiële ongelijkheid tussen grotere en kleinere te beperken. Kortom moeten clubs meer geld binnenkrijgen dan uitgeven. Aangezien PSG al eens op de vingers werd getikt, ligt het onder een vergrootglas en houden de Arabieren zich best koest. Anders dreigt Champions League-uitsluiting. Mogelijk een kleine reddingsboei: misschien worden de Financial Fair Play-regels tijdelijk versoepeld om clubs zo meer ademruimte te schenken. Dat beslist de UEFA later.

Thiago Silva

Toch ligt de sleutel bij de spelers, zo lijkt. Al-Khelaifi vraagt zijn vedetten nu om een fiks deel van hun loon af te staan. Voorlopig is er echter geen sprake van een akkoord. Verdediger Thiago Silva voert de onderhandelingen en speelt het bikkelhard. De PSG-voorzitter verwees in de gesprekken al meermaals naar Juventus - na een deal met Ronaldo en co spaarde de Oude Dame 90 miljoen euro uit -, maar zonder succes. “En toch verwacht ik een toegeving”, aldus Al-Khelaifi.

Een pijnlijke (laatste?) oplossing loert om de hoek: de sterspelers verkopen. Mbappé kan bij elke topclub terecht, Neymar flirtte al meermaals met FC Barcelona. Als die toppers andere oorden opzoeken, is de Parijse club wel opnieuw bij af. En nu?