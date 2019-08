PSG-fans keren zich tegen Neymar: “Rot op!” YP

Geen Neymar vanavond in de kern bij Paris Saint-Germain voor de seizoensopener van de Parijzenaars tegen Nîmes. Volgens coach Thomas Tuchel is de Braziliaan geblesseerd, maar de Braziliaan stuurt vooral aan op een vertrek uit de Franse hoofdstad. Wat de bestemming moet worden is nog niet geweten (Barcelona? Real Madrid?), maar feit is wel dat de fans van PSG het helemaal gehad hebben met hun vedette. Getuige daarvan zijn hun acties van vanavond, voor de wedstrijd...

PSG-coach Thomas Tuchel bekende aan Canal+ dat hij zoekt naar oplossingen in het spel van de Parijzenaars zonder sterspeler Neymar. “Ik hou van Neymar en ik wil doorgaan met hem, maar de realiteit is dat we moeten zoeken naar spelsystemen zonder hem”, legde de Duitser uit. “Als we hem verliezen, zal ik misschien een tijdje niet goed slapen. Je kan hem gewoonweg niet vervangen. Er is op dit moment geen nieuws over zijn toekomst en dat is misschien goed. Het is ook mogelijk dat hij blijft. Maar de hele soap is nog niet voorbij, daar zijn we realistisch in.”