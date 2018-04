PSG dendert met invaller Meunier over Monaco richting zevende landstitel: 7-1! Mike De Beck

15 april 2018

22u54 0 Ligue 1 PSV in de Eredivisie en Manchester City in de Premier League gaven eerder vandaag al het goede voorbeeld. Vanavond volgde Paris Saint-Germain het goede voorbeeld van hun collega-kampioenen. De club uit Parijs maakte brandhout van Monaco (7-1!) en stelde zo de zevende titel in hun geschiedenis veilig. De vijfde ook in de voorbije zes jaar. Maar liefst 7-1 werd het, het verschil tussen de nummer één en de nummer twee in de Ligue 1 is bijzonder groot.

Een stevige afstraffing werd het voor de uittredende Franse kampioen. Al na 28 minuten was de klus al geklaard voor de autoritaire leider in de Ligue 1. Giovani Lo Celso, Edinson Cavani, Angel Di Maria (met een heerlijke lobbal) en opnieuw Lo Celso maakten er een gala-avond van. 4-0 flikkerde er al op het scorebord en we waren niet eens een halfuur ver.

Een nieuwe treffer ook dus voor Edinson Cavani en dat betekent dat de Uruguayaan zich zo naast Zlatan Ibrahimovic hijst. De spits heeft na vanavond 113 Ligue 1-treffers in het shirt van Paris Saint-Germain achter zijn naam staan. Daarmee is hij dus mederecordhouder bij PSG. Op gelijke hoogte met zijn voormalige Zweedse ploegmaat.

Meunier mag nog invallen

Di Maria trok dan weer zijn mooiste pak aan op het Franse kampioenenbal en prikte op het uur zijn tweede van de avond tegen de netten. Tot dan keken zowel Youri Tielemans en Thomas Meunier toe vanop de bank. Met nog een kwartier op de klok kwam daar echter verandering in voor die laatste. Meunier, net voor de tweede keer vader geworden, kwam Angel Di Maria aflossen.

De Rode Duivel zag vrijwel meteen hoe Radamel Falcao een hoekschop in eigen doel devieerde. "Waar zijn de Monegasken?", kirden de Parijse fans van de pret. Het was meteen ook de 102de treffer van PSG in de Ligue 1. Ze evenaren daarmee hun eigen record dat ze in het seizoen 2015-2016 neerzetten. Bij een 6-1-stand kreeg Youri Tielemans nog de ondankbare taak om Falcao af te lossen in de 81ste minuut. Hij zag hoe Draxler het mes nog wat dieper in de wonde van de bezoekers stak.

"On est champion", weergalmde ondertussen in het Parc des Princes. Voor de vijfde keer in zes jaar dus.

De doelpunten:

PSG maakt brandhout van AS Monaco! 😮 Na 20 minuten staat het al 3-0 in het Parc Des Princes! 🔥 #PSGASM pic.twitter.com/WGARA5TsNv Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

De Parijzenaars mogen de champagne al bovenhalen! 🏆🍾



4️⃣-0️⃣ #PSGASM pic.twitter.com/y19Er5oln6 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Rony Lopes legt de aansluitingstreffer in het mandje! 👀 #PSGASM pic.twitter.com/kQLaMIQT2D Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Monaco moet de kelk tot op de bodem ledigen, 5️⃣-1️⃣! 🏆 #PSGASM pic.twitter.com/m9BU0uNDbA Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Falcao kan dan toch nog scoren in het Parc Des Princes: hij werkt de bal in eigen doel. 🙈 #PSGASM pic.twitter.com/f0HfzYzfKM Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

WAUW! 🔥 De pletwals van PSG dendert voort en ook Draxler pikt een doelpuntje mee. 🎉



7️⃣-1️⃣ #PSGASM pic.twitter.com/FYBQk06gw2 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link