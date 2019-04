PSG-coach Tuchel haalt uit naar eigen spelers na nieuw verlies: “We mogen blij zijn dat het niet weer 5-1 werd” TV

18 april 2019

14u53 4 Ligue 1 De trainer van Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, is de enige van de club die wilde spreken na een alweer gemiste kans op de titel. Na Lille bleek nu ook Nantes te sterk (3-2). Hoewel hij zijn spelers altijd heeft verdedigd, haalde de Duitser nu voor het eerst scherp uit naar zijn kern. “Ik ben de eerste om mijn spelers in bescherming te nemen, maar na zo’n zwakke vertoning acht ik dat niet mogelijk.”

De Parijse club staat al quasi het hele seizoen alleen op kop. In een rechtstreeks duel met eerste achtervolger Lille kon afgelopen zondag ging een eerste kans op het kampioenschap: PSG kreeg zijn grootste pak slaag sinds 2000, toen tegen Sedan (5-1). Een ‘accident de parcours’, heet dat dan. Tegen Nantes dan maar? Neen hoor, de laagvlieger was met 3-2 te sterk voor PSG dat met een B-ploeg aan de aftrap verscheen. Het was al van 2011 geleden dat de club uit de hoofdstad twee opeenvolgende nederlagen had geleden in de Ligue 1. Straffer nog, de laatste drie matchen incasseerde het team tien doelpunten (twee tegen Straatsburg, vijf tegen Lille en drie tegen Nantes).

Door alweer een gemiste kans in het Stade de la Beaujoire gisteren, zijn er nu toch enkele spanningen ontstaan in de club. Er was een groot gebrek aan leiderschap op het veld en na de wedstrijd wilden enkele fans om uitleg vragen aan Kimpembe, Kehrer, Choupo-Moting en Diaby. Maar geen van hen liet zich zien en ook in de ‘mixed zone’, waar anders interviews worden gegeven, bleven journalisten tevergeefs met hun vragen achter.

Alleen coach Thomas Tuchel voelde zich geroepen om zijn gedacht te zeggen over de wanvertoning van de toekomstige landskampioen. En zijn woorden waren scherp, zeker voor iemand die zijn spelers altijd heeft verdedigd. “We speelden erg slecht en we mogen blij zijn dat we niet terug met 4-1 of 5-1 verloren. Deze nederlaag is niet te vergelijken met die in Lille, want daar controleerden we de wedstrijd gedurende 60 minuten. Tegen Nantes hebben we niets gecontroleerd en deden we niet mee. Ik ben de eerste om het hand boven het hoofd van mijn spelers te houden, maar na zo’n zwakke vertoning acht ik dat niet mogelijk.”

Waar zat Mbappé?

Van de anders zo geöliede machine door een mix van jeugdspelers (Nsoki, Diaby Dagba, Mbappé) en ervaren internationals (Buffon, Alves, Kimpembe, Kehrer, Draxler, Kurzawa, Choupo-Moting, Paredes) bleef in Nantes niet veel meer over. Een gebrek aan concurrentie tussen de spelers, vindt Tuchel. “Ik merk dat de spelers minder met elkaar concurreren en bijgevolg hun plaats op het veld of zelfs op de bank niet vrezen.”

Samen met een aantal geblesseerden heeft dat bijgedragen tot de non-match van zijn elftal in Nantes. Sterspeler Kylian Mbappé was wel fit, maar toch mocht de Fransman de verplaatsing niet mee maken. “Dat is mijn beslissing geweest en ik hoef daar geen verdere uitleg over te geven. Ik leid het team en heb die keuze met Kylian besproken”, verduidelijkte Tuchel. Zijn beslissing zou niks te maken hebben met de uitlatingen van de Franse international na de eerder verloren titelmatch tegen Lille. Mbappé haalde nadien in de spelerstunnel uit naar de scheidsrechter. “Deze scheidsrechter neemt het kampioenschap van ons af, hij neemt onze spelers van ons af. Hij neemt gewoonweg alles van ons af.”

“Stop met jullie speculaties over een eventuele sanctie”, riep Tuchel dan ook op. “Ik heb Mbappé niet gestraft voor één of andere uitspraak.” Les Parisiens hebben dan ook niet veel te vrezen. Met 17 punten voorsprong op Lille en nog zes speeldagen te gaan, kan de landstitel hen niet meer ontglippen. Zondag volgt alweer een nieuwe poging in het eigen Parc des Princes tegen Monaco, dat een zeer slecht seizoen kent en momenteel zestiende is. Nadien kan PSG ook nog de Franse beker naar de hoofdstad brengen met de bekerfinale op 27 april tegen Stade Rennes. De Champions League behoort na de uitschakeling tegen Manchester United zoals geweten niet meer tot de mogelijkheden.