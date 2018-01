Preud'homme zo goed als zeker nieuwe coach van Bordeaux - en géén bondscoach Stephan Keygnaert

Na gisteravond een nieuwe ontluisterende competitienederlaag tegen Caen (0-2) is Bordeaux helemaal afgezakt naar de kelder van de rangschikking. Eerder werd Bordeaux ook al uit de Franse beker gekegeld.

Het bestuur van de Franse traditieclub heeft de voorbije dagen intensief onderhandeld met Preud'homme om de taken over te nemen van de huidige trainer Jocelyn Gourvenec. Er is nog geen volledig akkoord bereikt, maar enkel wat komma's en punten staan een contract voor tweeënhalfjaar in de weg.

Dat betekent dat Preud'homme geen bondscoach wordt van de Rode Duivels na de zomer - wat nochtans algemeen was aangenomen.

Preud'homme is vooralsnog in België omdat hij eind deze week op de RTBF wordt gehuldigd met een televisieprogramma dat helemaal aan hem is gewijd. Hij kan ten vroegste pas vrijdag naar Bordeaux afreizen, waardoor de kans zeer klein is dat hij zaterdag in Nantes al op de bank zit. Preud'homme leeft met zijn vriendin in Bordeaux, wat de werkomstandigheden ten goede zou komen.

Preud'homme wil vooralsnog geen commentaar afleggen omdat hij wacht op een definitief en officieel telefoontje vanuit Bordeaux.

Hij stapte afgelopen zomer zelf op als trainer van Club Brugge om enkele maanden afstand te kunnen nemen van het voetbal - om zo op adem te komen. De voorbije weken begon de microbe opnieuw te kriebelen, en de kans om aan de slag te gaan in zijn achtertuin wilde hij niet laten liggen.

Preud'homme wacht een helse opdracht in Bordeaux. Fans verstoorden al eens een training, en als we de Franse media mogen geloven, is de club helemaal op drift.

