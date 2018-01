Preud'homme wil Emilio Ferrera als assistent in Frankrijk Pieter-Jan Calcoen en Stephan Keygnaert

17u02

Bron: Eigen berichtgeving 14 Photonews Emilio Ferrera aan zijn bureau in Neerpede.

Het bestuur van Girondins Bordeaux komt morgen of ten laatste overmorgen samen om een beslissing te nemen omtrent de positie van trainer Jocelyn Gourvenec. De kans is groot dat de club niet doorgaat met hem en kiest voor Michel Preud'homme als opvolger. Als Preud'homme effectief coach van de Franse Ligue 1-club wordt, zal Emilio Ferrera (50) normaal gezien zijn assistent worden. Ferrera is nu trainer van de U21 van Anderlecht en krijgt er veel waardering voor zijn werk, maar heeft zin in de uitdaging als T2 van Preud'homme. In het verleden werkten de twee samen bij het Arabische Al Shabab