Pletwals PSG heeft Neymar niet nodig om Angers forfaitcijfers aan te smeren, ook Tielemans & co halen sloopkogel boven Redactie

19u22

Bron: Belga 0 AFP Ligue 1 Paris Saint-Germain heeft zijn tiende overwinning van het seizoen beet. De club uit de Franse hoofdstad klopte op de twaalfde speeldag van de Ligue 1 Angers erg overtuigend met 0-5. Zo is de koploper er aardig in geslaagd om de afwezigheid van de geblesseerde Neymar te camoufleren. Cavani maakte bovendien zijn 100ste goal in de Ligue 1.

Na doelpunten van Mbappé, Draxler en Cavani had PSG tegenstander Angers al op het halfuur tegen het canvas gemept. Voor Cavani was het zijn honderdste doelpunt in de Franse eerste klasse. Daarnaast scoorde hij maar liefst 112 keer voor Napoli en Palermo in de Italiaanse Serie A. De spits uit Uruguay maakte na rust ook het vierde doelpunt van zijn ploeg. In de slotfase van het eenzijdige duel trof Mbappé ook nog voor de tweede keer doel. Thomas Meunier betrad bij de bezoekers iets over het uur het terrein. Neymar ontbrak vanwege een blessure. Baptiste Guillaume kwam bij Angers niet van de bank.

Paris Saint-Germain vergrootte de voorsprong op AS Monaco tot zeven punten. De regerend kampioen voetbalt zaterdagavond nog tegen Guingamp. Angers (13 punten) staat op de dertiende plaats.

Lees hieronder verder

WOW! @KMbappe trapt @PSG_inside enig mooi op voorsprong! 👊⚽️ pic.twitter.com/CH9QHs6MDi Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

En de tweede ⚽️😱 pic.twitter.com/qntGApWoJT Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

.@ECavaniOfficial scoort zijn 100ste doelpunt in de #Ligue1! ✅⚽ pic.twitter.com/vQKVTyjsD5 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

C-A-V-A-N-I 🔥 pic.twitter.com/Rlgn6ptJsl Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Monaco, met Youri Tielemans, laat geen spaander heel van Guingamp

AS Monaco blijft in het spoor van de leider. De regerende kampioen vernederde zaterdag op de twaalfde speeldag van de Franse Ligue 1 Guingamp met 6-0. Youri Tielemans, negentig minuten op het veld bij Monaco, zag zijn team voor de rust viermaal scoren via Carrillo (10.), Traoré (27.), Baldé (36.) en Fabinho (45.+1, pen.). In de tweede periode legden Traoré (75.) en Carrillo (78.) met twee nieuwe treffers de 6-0 eindstand vast.

Montpellier en Amiens hielden elkaar in bedwang (1-1). Avelar (88.) wiste pas enkele minuten voor tijd de ook al late 1-0 uit van Sio (82.). Isaac Mbenza werd bij Montpellier na 71 minuten naar de kant gehaald.

Monaco (28 punten) volgt in de stand als tweede op vier punten van PSG, dat eerder op de dag Angers inblikte met 0-5. Montpellier staat achtste met zestien punten.

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP