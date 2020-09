Patrice Evra doet boekje over Franse nationale ploeg open na uitspraak bondsvoorzitter: “Als een zwarte scoort, juicht iedereen” ODBS

30 september 2020

10u09

Bron: instagram patrice.evra 0 Voetbal “Racisme in de sport, en zeker in het voetbal, bestaat niet. Of toch zo goed als niet. Het bewijs: als een zwarte scoort, juicht iedereen.” Dixit de Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët, als reactie op het incident in de recent ontspoorde PSG - Marseille. Woorden die bij Patrice Evra (39), gewezen Frans international, kwaad bloed zetten. Hij sleurt er ineens de vroegere gedragscode bij de Franse nationale ploeg door.

Na PSG - Marseille beschuldigde Neymar de Spaanse Marseille-verdediger Alvaro González ervan hem racistisch bejegend te hebben, waarna de Braziliaan even over de rooie ging en rood pakte. Maar zo erg is het allemaal niet, vindt Noël Le Graët. In een reactie bij 'BFM Business’ minimaliseerde de bondsvoorzitter de feiten, laat staan dat er racisme in het voetbal staat.

Op zijn Instagrampagina moet Patrice Evra daar eens hartelijk om lachen. Cynisch. Want de ex-verdediger, in zijn tijd als voetballer meermaals geconfronteerd met racisme, is kwaad. In een video van acht minuten haalt Evra zwaar uit naar Le Graët. “Nu weet de man het helemaal niet meer. Dat ze hem ontslaan." In maart kiest de Franse voetbalbond een nieuwe voorzitter. Het is nog niet zeker of Le Graët (78) opnieuw zijn kandidatuur stelt. “Als je de moed niet hebt dit aan te kaarten, laat dan maar zo. (...) Dit is erg hoor, ik heb hier geen woorden voor. Zoiets kan echt niet zomaar voorbijgaan. Ik heb alle respect voor jou verloren.”

Evra vertelt vervolgens hoe het eraan toeging toen hij international was. De linksachter telt 81 A-caps. “Je weet maar al toe goed wat er in Clairefontaine gebeurt. Hoeveel racistische brieven heb je daar niet gekregen?” Evra geeft een voorbeeld van post gericht aan de toenmalige bondscoach Deschamps. “Didier, pak je apen mee en trek naar Afrika! Verlaat het land met je apen en gorilla’s!’ Hoeveel van die brieven? Ze werden verstopt, maar ik heb er enkele gezien. We kregen zelfs dozen met apennootjes.”

“Aan tafel hadden we de gewoonte te zitten waar we wilden. Maar telkens de president of een politicus op bezoek kwam, bevond ik me plots samen met Mamadou Sakho en Bacary Sagna ergens in een hoekje. Dan zag je Hugo Lloris of Laurent Koscielny in het midden naast de president zitten. We wisten stilzwijgend dat dit de spelregels waren. We zijn in Frankrijk, maar niet thuis. Op foto’s met de president, stonden wij niet. Spijtig.”

Twee maanden beschermd na Suárez-incident

Onlangs onthulde Patrice Evra nog dat hij in 2011 met de dood bedreigd werd nadat toenmalig Liverpool-aanvaller Luis Suárez zich racistisch had uitgelaten tegenover hem. Liverpool nam het toen publiekelijk op voor Suarez, waardoor de rivaliteit tussen beide teams nog meer oplaaide en bepaalde supporters Evra als mikpunt namen. “Enkelen zeiden: ‘We zitten in de gevangenis, wij zijn Liverpool-fans. Als we hieruit komen, gaan we jou en je familie vermoorden’“, aldus Evra.

Na die dreigbrieven werd Evra twee maanden beschermd door veiligheidsmensen. “Ze sliepen voor mijn huis. Overal waar ik naartoe ging, volgden ze me. Het was een moeilijke periode, maar ik was niet bang. Mijn familie had wel schrik, mijn vrouw en mijn broer. Ik kon niet begrijpen waarom mensen me zo haatten. Ze kenden de waarheid niet.”

