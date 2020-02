Paris Saint-Germain volgt Man City niet op het strafbankje: Yves Leterme liet PSG ontsnappen door cijferwerk KTH

17 februari 2020

03u30 0 Ligue 1 Paris Saint-Germain volgt Manchester City niet op het strafbankje. ­Tegen de Franse kampioen loopt geen onderzoek meer. Het hoofd van het Financieel Controle­orgaan had serieuze bedenkingen bij de ­berekeningen in het eindrapport van chef-onderzoeker Yves Leterme, maar een procedurefout hielp PSG in 2018 van de haak.

Terwijl ze in Manchester hun verdediging voorbereiden, slapen ze in het Parc des Princes prinselijk. De boekhouding van PSG is volgens de UEFA immers op orde. En dat ondanks de risicovolle transfers van Neymar (222 miljoen euro) in de zomer van 2017 en die van Kylian Mbappé (180 miljoen euro) een jaar later, die de Franse kampioen met salarissen en commissies inbegrepen over vijf jaar bijna 850 miljoen euro zouden kosten. Een derde van z’n totale ­inkomsten. Tegen PSG loopt geen enkele procedure.

José Narciso da Cunha Rodrigues had het liever anders gezien. De voormalige Portugese rechter, hoofd van het onafhankelijk panel dat de strafmaat bepaalt voor overtreders van zijn financiële ­regels, onderschreef vrijdag de zware veroordeling van Man City. Een grondige analyse van het eind­rapport over de handel en wandel van PSG, dat UEFA’s chef-onderzoeker Yves Leterme in juni 2018 op zijn bureau liet bezorgen, was hem nooit gegund.

Procedurefout

Van meet af aan had Cunha zijn ­bedenkingen bij de berekeningen van de ex-premier, die PSG uiteindelijk vrijpleitten van het kunstmatig oppompen van zijn sponsorcontracten zoals Man City. De cijfertjes klopten in zijn ogen niet. Het onderzoeksteam vroeg aan de specialisten van Octagon om de deal met sponsor Qatar Tourism Authority te valideren. De schatting bedroeg 5,5 miljoen euro. ­Zesentwintig keer minder dan de 145 miljoen die stond ingeschreven in de boeken. PSG huurde, ­zoals de regels dat voorschreven, met Nielsen een ander bureau in. Hun waarden kwamen dicht bij die in de boekhouding. Lobbywerk deed de rest.

Team-Leterme nam de cijfers van Nielsen over. Terwijl verschillende mensen binnen de onderzoekscel PSG wilden bestraft zien, werd de club vrijgepleit. Het controle­orgaan sputterde nog even tegen met het verzoek om het dossier voor revisie terug te sturen naar de onderzoekscommissie. Voor het zover kwam, tekende PSG bij het TAS verzet aan. Omdat Cunha en co de deadline van tien dagen misten, buitten de advocaten van PSG een procedurefout uit.

In tegenstelling tot City werkte de Parijse club wel altijd mee met UEFA.

Meer over PSG

sportdiscipline

voetbal

sport

politiek