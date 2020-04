Opvallende geste: Fabregas stelt AS Monaco voor om 2,4 miljoen euro aan loon uit te stellen ODBS

29 april 2020

07u31 0 Ligue 1 Een snel rekensommetje leert dat het om een bedrag van minstens 2,4 miljoen euro gaat. Cesc Fabregas (32) toont zich erg solidair met zijn club AS Monaco. De Spanjaard stelt vrijwillig uitstel voor op zijn weekloon van 150.000 euro.

Eerder gingen de spelers van Monaco akkoord met een loonsverlaging van 30% voor de komende periode van vier maanden, maar Fabregas gaat nu nog een stap verder. En daar blijft het niet bij: de gewezen spelmaker van FC Barcelona, Arsenal en Chelsea, wiens overgrootmoeder van 95 getroffen is door het virus, past naar verluidt uit eigen zak ook het inkomstenverlies bij dat de leden van het Monegeskische onderhoudsbestand lijden. Zij moeten een derde inleveren. AS Monaco wordt geleid door de Russische miljardair Dmitry Rybolovlev, die ook Cercle Brugge in handen heeft. De club die Nacer Chadli nog onder contract heeft tot volgend seizoen, eindigde dit seizoen op een negende plaats. In Frankrijk trok de regering gisteren indirect een streep door de afloop van de Ligue 1.

Een opvallende actie in tijden dat bij vele clubs pas na lang onderhandelen een collectief akkoord gevonden wordt tot inlevering. Bij Standard onder andere pas na inmenging van Zinho Vanheusden. Er zijn momenteel ook nog topclubs waar er zelfs nog helemaal geen akkoord is. Bij Chelsea bijvoorbeeld willen de spelers liever uitstel van betaling, een maatregel geïntroduceerd door Southampton, in plaats van 10 procent af te staan. Of bij PSG, waar de onderhandelingen volgens L’Équipe nog muurvast zitten. Al zijn er ook veel neveninitiatieven waarbij voetballers zich gul tonen. Zo hebben de twintig kapiteins van de Premier League bijvoorbeeld een deal onderhandeld waarbij de voetballers geld doneren aan de Engelse gezondheidsorganisatie.

Grootverdieners uit het voetbal en tennis zoals Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Robert Lewandowski, Pep Guardiola, Roger Federer en Novak Djokovic doneerden ook al elk een bedrag van rond 1 miljoen euro.

