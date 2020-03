Opmerkelijk: Marseille-spits loopt hoofdblessure op en speelt na behandeling wedstrijd uit met... badmuts AV

07 maart 2020

12u22 0 Ligue 1 Lachwekkend beeld tijdens de Ligue 1-wedstrijd Olympique Marseille - Amiens. Dario Benedetto, spits bij l’OM, liep een hoofdwonde op na een duel met een bezoekende speler. Na een blessurebehandeling kwam de Argentijn terug het veld op met, geloof het of niet, een badmuts.

Hét moment in de wedstrijd Olympique Marseille-Amiens viel in de zevende minuut. Marseille-spits Dario Benedetto eiste toen alle aandacht op. Niet met het scoren van een geweldig doelpunt of met een geniale ingeving. Na een duel met Amiens-speler Opoku, moest de Argentijn naar de kant om zijn hoofd te laten verzorgen. Na de blessurebehandeling kwam hij terug het veld op met een blauw hoofddeksel aan. Een hoofdverband, denk je als supporter of kijker dan ook onmiddellijk. Maar wie goed keek, zag dat de spits iets helemaal anders op z’n hoofd had, een... badmuts.

Een bijzonder tafereel en misschien wel hinderend, maar Benedetto speelde de wedstrijd gewoon uit. Meer dan tachtig minuten liep hij met de felblauwe badmuts op z’n hoofd en zag Marseille ook 2-0 voorkomen. De bezoekers konden in het slot van de wedstrijd wel de 2-1 scoren en in extremis zelfs nog gelijkmaken. Ook al viel die gelijkmaker in de slotminuut, het hoofddeksel van de spits was ongetwijfeld hét gespreksonderwerp na de match.