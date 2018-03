Operatie Neymar succesvol verlopen, PSG wint ook zonder Braziliaan YP/TTV/LPB

03 maart 2018

19u15 0 Ligue 1 De operatie van de Braziliaanse stervoetballer Neymar is succesvol verlopen. Bondsarts Rodrigo Lasmar heeft in het ziekenhuis van Belo Horizonte een schroef aangebracht in de rechtervoet van zijn landgenoot.

Neymar werd bij zijn trip naar het ziekenhuis vergezeld door moeder Nadine Goncalves Da Silva. Onder begeleiding van een fysiotherapeut van PSG begon hij nadien direct aan zijn revalidatie.

"We zullen er alles aan doen om hem fit te krijgen voor het WK", liet Lasmar eerder optekenen. "Natuurlijk is hij ontgoocheld, maar hij begrijpt dat een operatie onafwendbaar is".

Volgens de vader en zaakwaarnemer van Neymar zou de revalidatie slechts zes tot acht weken in beslag nemen. Toch meent Lasmar dat het WK van de Braziliaan mogelijk in het gevaar komt. In 2014 draaide het WK in eigen land ook al op een sisser uit voor Neymar. Toen brak hij in de kwartfinale tegen Colombia een ruggenwervel en moest hij toekijken hoe Brazilië in de halve finales met 7-1 van Duitsland verloor. Voor Brazilië start het WK in Rusland op 17 juni met de groepswedstrijd tegen Zwitserland.

Het ziekenhuis waar de ingreep plaatsvond:

Zonder Neymar haalde PSG het vanavond met 0-2 op het veld van Troyes. Voor de Parijzenaars de ideale generale repetitie voor de komst van Real Madrid van dinsdag in de Champions League. Di Maria (47') en Nkunku (77') troffen raak voor PSG. Thomas Meunier speelde de volledige wedstrijd voor de bezoekers, waar sterkhouders als Edinson Cavani en Kylian Mbappé rust kregen. De net 18-jarige aanvaller Timothy Weah, zoon van de Liberiaanse oud-topspits George Weah, maakte in de slotfase als invaller zijn debuut bij PSG.

In de stand blijven de Parijzenaars ruim op kop met 74 punten. Eerste achtervolger Monaco heeft er veertien minder.

Een van de kamers waarin de Braziliaanse superster terechtkomt: