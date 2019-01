Ook zonder Henry lukt het niet: Tielemans en co verliezen cruciale degradatietopper tegen Dijon

26 januari 2019

Op de 22ste speeldag in de Franse Ligue 1 betraden vanavond heel wat Belgen de Franse velden: in Dijon kregen Youri Tielemans en co een nieuwe kans om Monaco uit de degradatiezone te hijsen, Björn Engels en Thomas Foket gingen met Reims op bezoek bij rode lantaarn Guingamp en Matz Sels moest het doel van Straatsburgbewaken tegen Bordeaux. Drie laatstgenoemde Belgen wonnen met het kleinste verschil, terwijl Tielemans en Monaco in het sukkelstraatje blijven na het 2-0 verlies in een cruciale degradatietopper.

Het ontslag van coach Thierry Henry, amper drie maanden na zijn aanstelling, maakte deze week duidelijk dat de wanhoop regeert in het prinsdom. Monaco moest dan ook dringend punten pakken in de degradatietopper tegen concurrent Dijon, maar na 24 minuten zonk de Monegaskische moed al in de schoenen. Kwon Chang-Hoon glipte door de buitenspelval en werkte oog in oog met de doelman koeltjes af. Even voor rust waagde Tielemans zijn kans met een optimistische lob vanop zo’n 30 meter over de doelman, maar ook centimeters naast de paal. Monaco creëerde de meeste kansen in de eerste helft, maar faalde alweer in de zone van de waarheid.

Minuten na de pauze pakte Tielemans geel voor een te late tackle. In de 68e minuut werd hij gewisseld voor William Vainqueur (ex-Standard). De wedstrijd was toen al verzand in bitsig middenveldspel, dat een dieptepunt bereikte met een onbesuisde tackle van de kersvers gerekruteerde verdediger Naldo. De scheidsrechter greep naar de achterzak, Monaco moest voort met tien. De gevolgen bleven niet uit: na 69 minuten stond het 2-0. Radamel Falcao tekende nog voor enkele Monegaskische stuiptrekkingen, maar de bezoekers gaven zich over aan het noodlot. Ze blijven op één na laatste, met één puntje meer dan Guingamp. Dijon klimt uit het degradatiedal naar een voorlopige 16e plaats.

In Straatsburg kwam Bordeaux een eerste keer opzetten na 12 minuten: een schot van Thomasson scheerde rakelings langs de paal. Het was het enige wapenfeit in een gesloten eerste helft. Na 85 minuten had Sels nog steeds geen enkele bal moeten pakken, totdat hij plots een bal uit de winkelhaak moest ranselen. Een cruciale parade, want even later pakte Straatsburg in extremis de volle buit via een hobbelend afstandsschot van verdediger Kenny Lala. Sels en co. klimmen zo naar een voorlopige vijfde plaats, Bordeaux blijft aanmodderen in de buik van het klassement.

Thomas Foket en Björn Engels kregen weinig voor mekaar in Guingamp tijdens een erbarmelijke eerste helft. Toch kwam Reims tien minuten voor de pauze op voorsprong: na mistasten in de defensie van Guingamp kwam Mathieu Cafaro alleen voor doel, hij twijfelde niet. De thuisploeg kwam scherper uit de kleedkamers na rust en verzilverde dat ei zo na met de gelijkmaker, maar Lebogang Phiri stuitte op de Reimse doelman. Op het uur zag de wereld er een stuk beroerder uit voor Guingamp, toen verdediger Papy Djilobodji het hoofd van zijn tegenstander raakte in een duel en prompt uitgesloten werd. Slachtoffer Pablo Chavarria (ex-Anderlecht, Eupen en Kortrijk) moest met een brancard afgevoerd worden. Reims maakte daarna nog aanspraak op de 0-2, maar één enkel doelpunt volstond voor de zege. Reims klimt naar een voorlopige negende plaats in de stand, op gelijke hoogte met Marseille. Guingamp blijft laatste.