Ook in Nantes loopt het mis: PSG heeft titel nog steeds niet beet na nieuwe wanvertoning

GVS

17 april 2019

20u51 3 FC Nantes NAN NAN 3 einde 2 PSG PSG Paris Saint-Germain Ligue 1 Dan nóg maar een paar dagjes wachten. Ook in Nantes kon Paris Saint-Germain zich niet verzekeren van de Franse landstitel. Een B-elftal ging in de havenstad de boot in: 3-2. Zondagavond komt AS Monaco op bezoek in het Parc des Princes. vierde keer, goede keer?

PSG kreeg na het 2-2-gelijkspel tegen Straatsburg en de pandoering tegen eerste achtervolger Lille een derde kans om zich voor de achtste keer in de geschiedenis tot Franse kampioen te kronen. De hoofdstedelingen misten de geblesseerde Thomas Meunier en kwamen met een quasi volledig B-elftal aan de aftrap. De opdracht was duidelijk: enkel bij winst gingen ze een wilde feestnacht in.

Nantes speelde goed mee tegen het experimentele Parijse elftal en versierde via Kalifa Coulibaly de eerste kans. De ex-spits van AA Gent en Charleroi vond Buffon op z’n weg. Aan de overzijde was het wel raak, en hoe. Dani Alves schoot met een knappe curve van ver raak. PSG in feeststemming. Althans twee minuten lang, want Carlos kopte snel de gelijkmaker binnen. De pijlsnelle Moussa Diaby knutselde voor de bezoekers nog enkele kansjes in elkaar, maar het was Nantes dat met een voorsprong ging rusten. Coulibaly met het goede voorbereidende werk, Waris strafte laks verdedigen af en tikte simpel binnen. Het stond zowaar 2-1 aan de rust.

Een Parijse reactie na de koffie? Allerminst. De B-garnituur speelde weinig klaar, snel zag het er zelfs nog benarder uit. Een hoekschop schoot door, Carlos legde met een gelukje binnen. En het ging van kwaad naar erger met de miljardenclub. Onoordeelkundig uitkomen van Buffon werd ei zo na afgestraft, Waris dolde dan weer meermaals met de bezoekende defensie. Een vierde tegengoal bleef wonderwel uit, terwijl PSG in het slot wel nog de aansluitingstreffer lukte. Güclü schoof binnen. Maar de aansluitingstreffer maakte het er niet minder kwalijk op. De laatste nederlaag van de club uit Parijs in Nantes dateerde immers van 2004. Eindstand: 3-2. Dan maar zondag in eigen huis kampioen tegen Monaco?