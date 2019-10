Ontslagen 18-jarige aanvaller die Dolbergs horloge van €70.000 stal: “Ik voelde me niet gewaardeerd" AB

00u05 3 Ligue 1 Boontje komt om z’n loontje. Ligue 1-club OGC Nice heeft Lamine Diaby-Fadiga ontslagen. De 18-jarige beloftevolle aanvaller had vorige maand het horloge ter waarde van €70.000 van zijn ploegmaat Kasper Dolberg gestolen. “Omdat ik me niet gewaardeerd voelde”, reageert hij.

Kasper Dolberg, die overkwam van Ajax, vond op 16 september zijn peperduur horloge niet meer terug in de kleedkamer na de training. Gestolen, zo bleek. Waarna de Deense spits naar de politie trok. Het sein voor youngster Lamine Diaby-Fadiga om te bekennen dat hij het horloge gestolen had.

Maar zijn bekentenis mocht niet baten. Nice heeft het contract van de Franse jeugdinternational nu ontbonden, zo communiceerde de club vandaag.“Wij kunnen dit gedrag niet tolereren. OGC Nice heeft dan ook besloten om de samenwerking met Lamine Diaby-Fadiga met onmiddellijke ingang te beëindigen”, klinkt het.

Lamine Diaby-Fadiga: “Ik voelde me niet gewaardeerd”

Zelf liet de speler in kwestie in een statement weten dat hij hiermee de grootst mogelijke straf heeft gekregen en in de toekomst wil aantonen dat hij meer waard is dan dit vervelende einde bij de club. “Na een dagenlange mediastorm heb ik besloten zelf met een statement te komen. Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle fans. Veel van hen hebben me gesteund sinds ik mijn debuut maakte voor OGC Nice. De hoeveelheid reacties die ik gehad heb, bevestigen hoe erg ik hen teleurgesteld heb.”

Hij vervolgt: ”Ik heb met trots de clubkleuren gedragen. Na een lange blessure moest ik nog langer wachten op mijn rentree door een rode kaart bij de Onder-19. Dat heeft me, ook mentaal, in een moeilijke situatie gebracht. Een situatie die in groot contrast staat met die van Kasper (Dolberg, red.). Ik heb zijn horloge gestolen zonder daar enige reden voor te hebben. Misschien wel uit jaloezie. In plaats van hem uit te dagen op het veld heb ik enorm stom op zijn komst gereageerd.”

Diabi-Fadiga stelt dat hij heeft gehandeld uit teleurstelling. ”Ik voelde me na de komst van Kasper niet gewaardeerd. Ik was teleurgesteld en gefrustreerd. Natuurlijk ben ik pas achttien jaar oud, maar mijn leeftijd is geen excuus voor wat dan ook. Ik heb iedereen mijn excuses aangeboden en ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik wens OGC Nice veel succes en ook Kasper in de rest van zijn carrière. Misschien komen we elkaar ooit weer eens tegen op het veld. Ik hoop in de toekomst aan te kunnen tonen dat ik meer waard ben dan deze enorme fout. Vanaf nu wil ik me weer richten op mijn grote passie: voetbal.”

