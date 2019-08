Ontdekking van het voetbalweekend: 16-jarig toptalent speelt sterren van PSG helemaal zoek AB

19 augustus 2019

18u08

Bron: Opta 0 Ligue 1 Eduardo Camavinga, onthoud de naam. De 16-jarige centrale middenvelder van Rennes maakte afgelopen weekend een ijzersterke indruk tegen miljoenenploeg Paris Saint-Germain. Een Frans toptalent met Angolese roots die intussen gesponsord wordt door Nike.

Camavinga deed de monden openvallen. De youngster van Rennes was gisteren de ster van de avond tegen Frans kampioen PSG. Immense versnelling, goeie voeten en nu al een grote (1m82) en sterke kerel. Mannen als Mbappé en co werden bij momenten simpelweg zoek gespeeld door Camavinga, het zorgde voor frustraties bij de internationale sterren van PSG. Ze moesten meerdere overtredingen - zes om precies te zijn - begaan om hem af te stoppen. Maar dat lukte niet. Met een gemeten voorzet gaf hij de assists voor het winnende doelpunt van Romain Del Castillo (2-1).

Eduardo Camavinga Vs PSG



16 years old... pic.twitter.com/eV2VtTlJr9 BNS Comps(@ BnsComps) link

Camavinga is volgens voetbaldatabedrijf Opta de jongste speler in de Ligue 1 die een assist geeft sinds hun metingen in 2006/07. Straf. Nog enkele statistieken. Hij raakte 60 keer de bal, 98 (40 op 41) procent van zijn passes kwamen aan. En het talent lukte ook drie tackles.

16 - Eduardo Camavinga (16 years & 9 months) is the youngest player to deliver an assist in Ligue 1 since Opta analyze the competition (2006/07). Diamond. pic.twitter.com/Xdcpymv20I OptaJean(@ OptaJean) link

Extra fijn voor Rennes: Camavinga is een jeugdproduct van de Franse middenmoter. In 2013 plukte het de toen al talentvolle Frans-Angolese middenvelder weg bij Drapeau-Fougères, een bescheiden club uit Bretagne. Hij doorging de jeugdreeksen en maakte in april zijn profdebuut tegen Angers. Sindsdien speelde hij tien wedstrijden voor de eerste ploeg van Rennes. Dat verlengde zijn contract ook meteen tot 2022, om zo de interesse van onder andere Arsenal en PSG af te wimpelen.

“Hij speelde een zeer interessante wedstrijd”, aldus coach Julien Stephan na de zege tegen PSG. “We praten vaak met hem. Eduardo is een slimme kerel die zelfkritisch durft zijn.” Ook ploegmaat Grenier strooide met complimenten. “Dit is geen verrassing voor ons. Eduardo is nog een heel jonge speler, maar hij speelt volwassen. Wij ontdekten zijn talenten al op training. Hij is technisch sterk, fysiek en bovenal een goede luisteraar. Hij pikt alles snel op.”

‘Nike-atleet’

Mooie woorden van zijn teamgenoot. Het gaat Camavinga trouwens ook buiten het voetbal voor de wind. Het jonge supertalent is intussen ook een ‘Nike-atleet’ en wordt dus gesponsord door de Amerikaanse sportgigant.