Ondanks lockdown in Frankrijk: PSG-doelman Keylor Navas betaalt 200.000 euro voor privévlucht naar Costa Rica

29 maart 2020

Keylor Navas (33) is gevlucht naar zijn thuisland. De doelman van Paris Saint-Germain pakte, ondanks de strikte maatregelen van de Franse regering, het vliegtuig naar Costa Rica. Een privévlucht waar hij volgens ESPN liefst 200.000 euro voor betaalde.

“Laten we verantwoordelijk zijn. God zegene je! Samen komen we er wel doorheen”, schreef Keylor Navas een week geleden op Instagram. Intussen heeft hij, terwijl Frankrijk zich nog zeker tot dinsdag in volledige lockdown bevindt en alleen uiterst noodzakelijke verplaatsingen toegelaten zijn, het vliegtuig genomen naar Costa Rica. Voor de gemoedsrust van zijn vrouw en drie kinderen en om bij zijn familie te zijn. “Wij zijn ook maar mensen. Ook wij zijn bang”, klonk Navas enkele dagen geleden nog bezorgd over de coronacrisis bij Impact Radio.

7 miljoen netto per jaar

De ex-concurrent van Thibaut Courtois bij Real Madrid nam bij gebrek aan commerciële vluchten een privévlucht van Parijs naar de Costa Ricaanse hoofdstad San José, helemaal gefinancierd door Navas zelf. Prijskaartje: 200.000 euro.

Een bedrag waar Navas... anderhalve week voor moet werken. Hij verdient ongeveer zeven miljoen euro netto per jaar, ofwel 135.000 euro per week, zo onthulde L’Équipe eind vorig jaar. De doelman zal nu, volgens de richtlijnen van de Franse regering, verplicht twee weken in Costa Rica moeten blijven alvorens te mogen terugkeren.

Neymar

Navas is niet de eerste PSG-speler die Frankrijk ontvlucht. Eerder trokken ook Neymar en Thiago Silva al naar hun thuisland, Brazilië. Zij deden dat wel net voor president Macron de draconische maatregelen afkondigde. Neymar had echter niet lang nodig om opnieuw mensen tegen zich in het harnas te jagen. De Braziliaanse superster postte enkele foto’s op Instagram waaruit bleek dat hij van het begrip ‘social distancing’ blijkbaar nog niet had gehoord.