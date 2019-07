Nu transfer steeds onmogelijker lijkt, slaat Neymar mea culpa: “Ik ben geen superheld of perfect rolmodel” ODBS

15 juli 2019

19u27 0 Ligue A Een week later dan verwacht heeft Neymar zich gemeld bij Paris Saint-Germain. Maar voor beelden van die rentree, moest je al bij fanaccounts van de Braziliaan zijn. Dat PSG daar amper over communiceerde, zegt veel over de huidige relatie. De vader van Neymar Sr. probeert alvast de situatie te ontmijnen.

Gesignaleerd in het Parijse Camp des Loges vanochtend: Neymar. Meteen richting het bureau van sportief directeur Leonardo. Om uit te leggen waarom hij er vorige week maandag niet was. Neymar vertoefde een week langer in Brazilië voor een event rond het goede doel, een voetbaltoernooi vijf tegen vijf in Sao Paulo dat zijn naam droeg. Volgens de afspraak dixit de clan-Neymar, niet volgens de afspraak dixit PSG.

Neymar stelde er dat zijn enkelblessure, die hem de Copa América kostte, bijna tot het verleden behoort. En keek er tijdens een interview in eigen boezem. “Ik ben geen superheld en niet het perfecte rolmodel. Ik heb zo mijn slechte momenten, dan wil ik naar huis en me verstoppen. Dan wil ik nog louter bij familie en vrienden zijn. Neen, ik kan die constante druk niet altijd aan. Maar ik probeer. Omdat ik weet tot waar ik het geschopt heb. Niet alleen naar mijn familie en zoon toe, maar vooral naar alle kinderen toe die hier zijn. Ik weet dat ik een zware verantwoordelijkheid heb. Daar ga ik zo goed mogelijk mee om. Altijd eerlijk zijn, dat vind ik het belangrijkst.” De voorbije maanden haalde Neymar nog louter negatief het nieuws. Drie matchen schorsing zowel in Europa als in Frankrijk, beschuldigd van aanranding door een model.

Het maakt de populariteit van Neymar tanende. In Brazilië, ook in Parijs. Zeker nadat hij het voorbije weekend tijdens een vragenrondje voor een website vrolijk vertelde dat de beruchte ‘remontada’, de 6-1 van Barça tegen PSG, zijn sportieve hoogtepunt was. Naast de Braziliaanse zege op de Olympische Spelen. Vader Neymar, ook deels zijn makelaar, neemt het voor zijn zoon op. “Een spontaan en eerlijk antwoord zo interpreteren als zou het gaan om provocatie richting PSG, dat is controverse creëren louter voor de controverse. Die match was toch ook gewoon voor vele fans en journalisten een van de meest memorabele uit de carrière van mijn zoon?” aldus Neymar Sr. “Hij wou er PSG of andere spelers helemaal niet mee in diskrediet brengen.”

Afwachten of de plooien tussen Neymar en PSG gladgestreken worden, want vorige week liet PSG voor het eerst ook officieel weten dat het ‘enfant terrible’ kon beschikken. Bij een goed bod. En net daar wringt het schoentje. Wie wil er nog 222 miljoen neertellen, bedrag dat PSG betaalde en nu terugwil, voor deze Neymar? Zijn wensclub Barcelona blijft de meest logische optie, maar in Camp Nou beschikken ze niet over de financiële middelen om dat bedrag neer te tellen - laat staan het loon. Zeker niet na het aantrekken van Griezmann, dat de club bovendien ook tegen de limieten van de Financial Fair Play doet aanschurken. Alleen bij een vertrek van enkele toppers uit Camp Nou (Rakitic, Coutinho) kan Barça nog in de dans springen. En ook in het Bernabéu liggen de prioriteiten na het aantrekken van een pleiade aan aanvallend geweld elders. Toch maar blijven bij PSG? Trainer Thomas Tuchel werkt met zijn selectie toe naar de start van het seizoen op 3 augustus, als PSG tegen bekerwinnaar Stade Rennes strijdt om de Franse Super Cup.

