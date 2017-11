Neymar voedt geruchten door weg te trekken uit vijf verdiepingen tellende luxevilla in Parijs Hans Op de Beeck

Bron: Le Parisien 0 EPA De villa van Neymar in Bougival, even ten westen van Parijs. Ligue 1 Neymar is ertoe gedwongen zijn villa in Parijs in te ruilen voor een meer geheime locatie. De Braziliaan voelde zich geregeld begluurd en er waren zorgen om zijn veiligheid. Zeker nadat fans over een 1,70 meter hoge muur zijn gesprongen, was de maat vol voor Neymar. Dat schrijft Le Parisien.

Na zijn felbesproken transfer van Barcelona koos Neymar voor de chique Franse wijk Bougival, waar hij zijn intrek nam in een villa met vijf verdiepingen, een binnenzwembad, grote tuin en verschillende balkons. Maar de locatie was een publiek geheim in Parijs en Neymar had er constant het gevoel begluurd te worden. Tijdens een incident waarbij fans over de muur klommen om het domein te bezichtigen, zouden volgens de buren zelfs de brandweerdiensten uitgerukt zijn.

EPA Fans klommen over de 1m70 hoge muur.

Neymar (25) heeft nu de raad van enkele ploegmaats die Parijs kennen opgevolgd en is verhuisd naar een meer afgelegen woonst. Het nieuws geeft nog wat meer voeding aan de geruchten als zou Neymar het niet helemaal naar zijn zin hebben in Parijs en azen op een terugkeer naar Spanje. Vooral Real Madrid toont naar verluidt interesse en stelt dat hij altijd welkom is in het Bernabeu. PSG-trainer Unai Emery doet die geruchten af als nonsens. "Die verhaaltjes zijn niet belangrijk", aldus de Spanjaard gisteren. "Wat telt zijn de gesprekken die ik heb met hem. Hoe ik hem zie functioneren in de ploeg en hoe hij zich voelt. We zijn blij met Neymar en willen dat hij hier slaagt. Iedereen is hier gelukkig."

Photo News Neymar trok er deze week na de Braziliaanse oefeninterland op Wembley tegen Engeland op uit met zangeres Demi Lovato.

