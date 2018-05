Neymar pakt uit met klassegebaar om nabestaanden van vermoord Frans en slechts dertienjarig meisje te steunen na verschrikkelijke moord Mike De Beck

Bron: Facebook, L'OBS 0 Ligue 1 Hoewel hij zich nu volop richt op het WK in Rusland, heeft Neymar in Frankrijk voor een fantastisch gebaar gezorgd. De sterspeler van Paris Saint-Germain was bijzonder aangedaan van de moord op het 13-jarige meisje Angélique Six. Nadat de Braziliaan een foto van het slachtoffer zag passeren, waarop ze een truitje van Neymar droeg, besloot hij in actie te schieten.

Noord-Frankrijk werd enkele weken geleden opgeschrikt door het overlijden van Angélique Six. Het nog maar dertienjarig meisje werd in de buurt van Wambrechies al enkele dagen als vermist opgegeven waarna haar levenloze lichaam in Quesnoy-sur-Deûle (nabij Lille) werd aangetroffen. Vermoord door een 45-jarige man (overigens vader van twee) die haar ook misbruikt zou hebben.

Het verschrikkelijke verhaal greep ook Neymar naar de keel. Wanneer hij een foto van het getroffen meisje in zijn shirt van Paris Saint-Germain zag, contacteerde hij de nabestaanden. Anaïs Six deelde het bericht dat de wereldvedette verstuurde op Facebook. "Lieve Angélique, ik heb deze foto ontdekt waarop je mijn truitje draagt. Er overviel me zo'n sterke emotie dat ik deze prachtige glimlach altijd in mijn hart zal dragen. Ik weet dat het paradijs je eeuwige thuis zal zijn. God zegene je en je familie. Rust in vrede voor altijd", klonk de emotionele boodschap. "Grote dank aan PSG en aan ons idool Neymar voor dit eerbetoon aan mijn kleine zusje", was Anaïs de Braziliaan dan ook enorm dankbaar.

Ondertussen duiken er ook vreselijke details op van de laatste uren van Angélique. Zo liep David Ramault, de dader, het meisje toevallig buiten tegen het lijf waarna hij haar mee nam naar zijn appartement. Daar rook Angélique onraad en trachtte ze te ontsnappen. Iets wat de 45-jarige man niet toeliet. "Op zijn toilet kleedde hij zich uit en eiste hij het meisje om hem een pijpbeurt te geven", liet de procureur optekenen. Wanneer het meisje tegenstribbelde, besloot de man haar dan maar te vermoorden. Volgens de procureur duurde die gruwelijke daad vijftien minuten. "Het meisje was volledig uitgekleed toen het lichaam werd teruggevonden. De forensische arts merkte een slag op het hoofd en sporen van bloed op", alsnog de procureur.