Neymar na de scheldtirade van de PSG-ultras: “Voortaan is élke match een uitduel voor mij” LPB

15 september 2019

08u52 1 Buitenlands voetbal Uitgespuwd door de eigen aanhang voor en tijdens de wedstrijd, matchwinnaar na afloop met een wereldgoal. Voor Neymar werd het gisteren een voetbalavond om niet snel te vergeten.

“Het is tijd om de bladzijde om te slaan”, zei de Braziliaan van PSG na afloop . “Iedereen weet dat ik de club wilde verlaten, ik had daar mijn redenen voor. Ik deed er alles aan om te vertrekken, maar ze wilden me niet laten gaan. Ik heb echter niets tegen PSG en zijn fans. Ik ben een speler van deze club en zal altijd alles geven op het veld.”

Boegeroep bij de naamafroeping, beledigende spandoeken en spreekkoren: vooral de harde kern van PSG maakte tegen Strasbourg duidelijk dat ze Neymar liever kwijt dan rijk zijn. Zelfs zijn winning goal in de extra tijd - een geweldige omhaal - kon de PSG-ultras niet tot halleluja-kreten inspireren. De Braziliaan verwacht dat het de komende weken en maanden niet anders wordt.

“Het is niet de eerste keer in mijn leven dat ik door een heel stadion word uitgejouwd”, aldus Neymar. “Bij uitwedstrijden in Brazilië gebeurde dat steevast. In Frankrijk is het niet anders. Het is triestig om weten, maar ik besef dat voortaan élke match een uitduel zal zijn voor mij. Nogmaals, ik heb niets tegen de fans van PSG of de club. Maar ik heb het ook niet nodig dat ze mijn naam scanderen. Ze zeggen altijd dat een voetbalclub méér is dan eender welke speler. De supporters moeten het team steunen, dat is belangrijker dan een speler uitjouwen. Mij stoorden die gezangen in het geheel niet. Sommige ploegmaats hadden er meer last van.”

