Neymar kan niet scoren voor PSG, maar toont zich met ‘opvallend’ kapsel

01 februari 2020

19u40 0 Ligue 1 PSG heeft zich zonder problemen voorbij Montpellier geloodst. In het Parc des Princes werd het 5-0, maar dat was niet het gespreksonderwerp van de avond, wél het nieuwe kapsel van vedette Neymar. Die heeft z’n haardos nu roos geverfd.

De Parijzenaars kwamen tegen Montpellier al vroeg op voorsprong na een goal van Sarabia. Doelman van de bezoekers Dimitriy Bertaud vergemakkelijkte alles nog wat door een handsbal buiten de zestien. PSG freewheelde verder en bij de rust stond het al 3-0 door een doelpunt van Di Maria en een owngoal. Ook na de pauze kende de thuisploeg geen enkel probleem met Montpellier. Mbappé, op assist van Neymar, en Kurzawa maakten er 5-0 van. In het absolute slot werd de 6-0 van Cavani nog afgekeurd voor buitenspel.

Maar ‘talk of the town’ was dus opnieuw Neymar. Die wordt volgende week 28 en verfde z'n haar voor de gelegenheid in het roze. De Braziliaan eerde ook basketlegende Kobe Bryant door op te warmen in een truitje met nummer 24, een van de twee rugnummers die Bryant in z’n carrière droeg.