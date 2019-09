Neymar bezorgt PSG de volle buit (bis): Braziliaan scoort weer héérlijk in Lyon ODBS

22 september 2019

23u05 0 Olympique Lyon LYO LYO 0 einde 1 PSG PSG Paris Saint-Germain

Neymar heeft zijn rentree bij PSG niet gemist. Vorige week de ultieme winner tegen Straatsburg en Matz Sels met een formidabele omhaal, vanavond beslechtte de Braziliaanse fantast ook de topper in Lyon. Wéér in de slotfase. Terwijl iedereen zich al leek neer te leggen bij 0-0, begon Neymar te toveren in minuut 87. Met drie Lyon-spelers rond hem kapte hij zich heerlijk vrij in de korte ruimte om dan in de verste hoek nog te besluiten. Topgoal. Ook Denayer, die net als Meunier voor de bezoekers de hele match speelde, kansloos. Afwachten hoe lang het nog duurt vooraleer de Parijse fans ‘Ney’ weer in de armen sluiten. Met 15 op 18 staat PSG alweer autoritair op kop in de Ligue 1.

